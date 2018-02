Big-Air-Gold für Anna Gasser

Anna Gasser ist am Donnerstag ihrer Favoritenrolle im Snowboard-Big-Air-Bewerb bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang gerecht geworden. Sie gewann Gold und holt damit die fünfte Goldmedaille nach Österreich.

Die Weltmeisterin setzte sich im Finale klar vor der US-Amerikanerin Jamie Anderson und der Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott durch und holte damit die erste Freestyle-Snowboard-Olympiamedaille für Österreich. „Ich war schon sehr nervös“, gab Gasser im ORF-Interview zu. Die Goldmedaille fixierte sie erst mit ihrem letzten Sprung. „Da habe ich gewusst, wie ich den gelandet bin, dass es zum Sieg reichen müsste“, meinte die Seebodnerin.

Gasser holt Gold im Big Air Mit dem „Cab-Double-Cork-1080“ fixiert Anna Gasser die Goldmedaille im Big Air. Im letzten Run behält die 26-Jährige die Nerven und springt ganz nach oben.

Große Favoritin

Als Weltmeisterin, Seriensiegerin im Weltcup, X-Games-Gewinnerin und Qualifikationssiegerin vor Ort wäre alles andere als ein Sieg Gassers in Alpensia eine Überraschung gewesen. Sie machte mit dem Olympiasieg den 15. Platz im von Wind stark beeinträchtigten Slopestyle-Bewerb vergessen. Es war Österreichs erste Freestyle-Olympiamedaille im Snowboard überhaupt. Gasser holte zudem das zweite ÖOC-Snowboard-Gold nach jenem von Julia Dujmovits 2014 (Parallel-Slalom). Insgesamt war es Österreichs siebente Medaille auf dem Brett.

„Freue mich so“

„Ich freue mich so, dass es heute geklappt hat“, meinte Gasser, die ihren Olympiasieg im ersten Moment noch nicht realisieren konnte. „Ich habe gewusst, dass ich riskieren muss und meine besten Tricks zeigen muss. Mein bester Moment war, wie ich den letzten Sprung gestanden bin“, so die 26-Jährige. Ihre Gegnerinnen haben davor zu gut vorgelegt. Für Österreichs Sportlerin des Jahres ist der Olympiasieg der größte Erfolg ihrer Karriere.

Reaktionen

Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser gratulierte per Aussendung ganz herzlich. „Anna Gasser hat mit großartiger Leistung überzeugt. Sie hat damit auch Kärnten ein weiteres Mal in ein international positives Rampenlicht gestellt. Ihr Erfolg motiviert, macht Freude und gibt einmal mehr Zuversicht. Wir haben in Kärnten großartige Menschen und gehen auch in eine ebensolche Zukunft“, so Kaiser.

Rudolf Hundstorfer, Präsident der Bundes-Sportorganisation (BSO), zeige sich in einer Aussendung begeistert: „Herzlichen Glückwunsch zur Goldenen. Sich mit jedem Sprung zu steigern und in der Entscheidung den schwierigsten zu bringen, ihn zu stehen und damit auch dem großen Erwartungsdruck, der als Seriensiegerin auf ihr gelastet hat, standzuhalten, ist einfach eine fantastische Leistung.“

