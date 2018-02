Von Baum getroffen: Tödlicher Forstunfall

Ein 57-jähriger Forstarbeiter ist am Mittwoch bei einem Unfall in Paßriach (Bezirk Hermagor) tödlich verletzt worden. Der 57-Jährige war bei Schlägerungsarbeiten von einem fallenden Baum getroffen worden.

Insgesamt waren es drei Forstarbeiter einer Firma, die im Auftrag der Straßenmeisterei Hermagor entlang der Landesstraße in Paßriach am Mittwoch mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt waren. Die Männer fällten große Eschenbäume entlang der Straße, die eine Gefahr für den Straßenverkehr waren. Einer der drei Männer, ein 53-jähriger Forstarbeiter, schnitt einen 20 Meter hohen Baum um. Seine Kollegen - 57 und 36 Jahre alt - warten währenddessen außerhalb des Gefahrenbereiches. Als der Baum umfiel, drehte sich dieser hingegen ein und veränderte dadurch seine Fallrichtung in Richtung der beiden Kollegen.

Warnrufe nicht gehört

Etwa 100 Meter entfernt sah ein Frächter die Gefahr, er versuchte die beiden Arbeiter noch durch lautes Zurufen zu warnen. Die Männer hörten die Warnrufe jedoch nicht, sie wurden vom umfallenden Baum getroffen und schwer verletzt. Rettungshubschrauber, Notarztteam und Rettungswägen rückten sofort an. Für den 57-jährigen Forstarbeiter kam die Hilfe jedoch zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Auch der 36-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Villach gebracht werden.

Erst Anfang Jänner verstarb in Kärnten ein Forstarbeiter nach einem Unfall. Der 67-jährige Landwirt wurde ebenfalls von einem fallenden Baumstamm getroffen und eingeklemmt - mehr dazu in Landwirt nach Forstunfall gestorben.