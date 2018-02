Falsche Zivilstreife hielt Lenkerin an

Zwei bisher unbekannte Männer haben am Dienstag in Steindorf eine Pkw-Lenkerin kontrolliert. Der Wagen der Männer hatte ein Blaulicht am Kühlergrill, sie verwendeten auch ein Schild mit dem Hinweis „Polizei - bitte folgen“.

Gegen 18.15 Uhr wurde eine 30-jährige Lenkerin von einem Zivilfahrzeug, das im Kühlergrill ein Blaulicht eingebaut und verwendet hatte, auf der Ossiacher Straße (B94) überholt. Das Zivilfahrzeug, ein dunkler Range Rover Evoque, reihte sich vor ihr ein. Hinter der Heckscheibe war ein Schild mit LED-Leuchten mit der Aufschrift „HALT POLIZEI BITTE FOLGEN“ zu sehen. Die Frau wurde angehalten und von zwei Männern in Zivil kontrolliert, sie verlangen die Papiere und begutachteten den Wagen der Frau. Dann durfte sie weiterfahren. Es entstand kein Schaden, die Unbekannten kassierten kein Geld.

Nicht erster Fall von falschem Blaulicht

Da der Frau das Fahrzeug ungewöhnlich vorkam, ging sie zur Polizei. Dort wurde ihr gesagt, dass die Polizei in Österreich kein solches Fahrzeug im Einsatz hat. Eventuell weitere Betroffene mögen sich bei der Polizei Bodensdorf melden. Beide Männer waren laut Zeugin zwischen 30 und 40 Jahre alt und sprachen Kärntner Dialekt. Einer soll mit Jeans und einer dunklen Softshelljacke bekleidet gewesen sein.

Derartige Blaulichter mit LEDs und auch Laufschrift-Tafeln, bei denen man die Schrift selbst programmieren kann, sind einfach im Internet zu bekommen, es gibt sogar Spezialshops. Die Verwendung zumindest der Blaulichter ist aber illegal. Erst im Jänner wurde in Kärnten ein Lenker angehalten, der mit Blaulicht unterwegs war - mehr dazu in „Falsches“ Blaulicht am Auto montiert.