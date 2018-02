Senioren ohne Internet oft benachteiligt

Senioren tun sich manchmal schwer mit dem Internet. Damit werden sie zunehmend von gewissen Informationen und Serviceleistungen ausgeschlossen, wenn diese ausschließlich online angeboten werden. Außerdem kann es zu Mehrkosten kommen.

Nichts scheint heute einfacher zu sein, als sich Informationen zu verschaffen: Ein kurzer Klick im Internet genügt und schon wirft eine Suchmaschine die benötigte Information aus. Diese moderne „Ursuppe des Wissens“ schmecke aber nicht allen, sagt der ehemalige Bundesheer-Angestellte Gerhard Goj. Er habe den Eindruck, dass viele dafür Angst hätten. „Dabei explodiert der Computer nicht, der kann nur abstürzen.“ Nur zwei Jahre vor seiner Pensionierung kam der heute 75-Jährige zum ersten Mal mit Computern in Berührung.

ORF

Am Anfang überwog die Angst, heute ist er froh, sich auszukennen. Es gehe ihm besser als vielen seiner Bekannten. Word oder Excel sei für ihn kein Problem. Power Point oder Bildbearbeitung das mache sein Enkel.

„Angst vor der Maschine“

Die 74-jährige ehemalige Sozialarbeiterin Johanna Mortsch machte positive Erfahrungen, als sie zum ersten Mal im Leben im Supermarkt an einer Expresskasse bezahlte. Auch sie ist überzeugt, dass Automaten und das Internet den Einzelnen überfordern können. Ältere Menschen würden sich häufig von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen: „Es ist die Angst vor der Maschine. Sie sagen, wenn ich etwas falsch eingebe, dann könnte etwas passieren. Man muss lernen, dass man damit arbeiten kann.“

ORF

Serviceleistungen teurer als Eigenregie

Hinzu kommen auch finanzielle Nachteile: Für die Aufgabe eines Erlagscheins am Bankschalter werden bis zu 5,40 Euro verrechnet, während die Nutzung des Selbstbedienungsautomaten meist gratis ist. Mortsch sagte, bei ihrer Bank würden Kunden animiert, Zahlungen über ein Konto laufen zu lassen. Viele holen aber lieber ihre Pension ab und zahlen die Erlagscheingebühr für Bareinzahlungen.

ORF

Wer online sucht lebt billiger

Auch wer billigeren Strom sucht, findet im Internet einen Überblick darüber, wo es bis zu ein Viertel günstiger geht. Und die ÖBB-Vorteilscard ist als Onlineprodukt um 66 Euro zu haben, am Schalter gekauft kostet sie 99 Euro. Wie es gelingen könne, mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt zu halten, erklärt Daniel Barben, Wissenschaftler an der Universität Klagenfurt: „Dass wir beständig lernen müssen, weil die Innovationsdynamik sehr groß ist. Wir müssen schon so etwas wie digitale Kompetenz erwerben.“ Fazit: es heißt Mut vor dem Unbekannten zu zeigen, sonst bleiben auch finanzielle Nachteile nicht aus. Schulungen für Anfänger und Fortgeschrittene veranstaltet unter anderem der Verein Foreveryoung in Klagenfurt.

Ob es immer rechtens ist, dass Menschen ohne Internet mehr für gewisse Leistungen zahlen müssen, untersuchte immer wieder der Verein für Konsumenteninformation (VKI). So war er vor einigen Jahren erfolgreich gegen ein Telekom-Entgelt, das von Kunden verlangt wurde, die keine Rechnung per Email empfangen konnten.

Link: