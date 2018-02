Zeugin vereitelt Raubüberfall

In der Klagenfurter Innenstadt konnte ein geplanter Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft vereitelt werden: Eine Aufmerksame Zeugin schlug Alarm, die mutmaßlichen Täter - zwei Serben - konnten gefasst werden.

Die Passantin wurde vergangenen Donnerstag stutzig, als sie die beiden 32 und 23 Jahre alten Männer dabei beobachtete, wie sie sich offenbar auf einen Raubüberfall auf den Juwelier vorbereiteten. Sie verständigte die Polizei, die die beiden Männer obseriverte, es wurde auch umgehend eine Fahndung eingeleitet.

LPD Kärnten

Kurz vor Flucht gestellt

Beamte des Landeskriminalamtes konnten schließlich die zwei Tatverdächtigen am Dienstag in Klagenfurt festnehmen. Sie wollten zu diesem Zeitpunkt mit einem in Graz gestohlenen Pkw der Marke Audi flüchten.

Im Fahrzeug wurden eine Spielzeugpistole, eine silber lackierte Axt und ein Pfefferspray sichergestellt. Die Männer zeigten sich bei der Einvernahme teilweise geständig. Sie werden in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.