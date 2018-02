Langjähriger Porcia-Intendant gestorben

Peter Pikl, der langjährige Intendant der Komödienspiele Porcia in Spittal an der Drau, ist am Montag im Alter von 71 Jahren gestorben. Der gebürtige Salzburger war von 1996 bis 2014 der Leiter der Komödienspiele. Er hat das Theater geprägt.

Peter Pikl starb nach langer Krankheit im Alter von 71 Jahren in seiner Heimat Mattsee in Salzburg. Im Jahr 1996 übernahm er die Leitung der Komödienspiele Porcia. Zuvor gehörte bereits jahrelang dem Ensemble an. „Peter Pikl war ein Vollblutschauspieler und sein Herz schlug für die Komödienspiele“, sagte am Dienstag die Intendantin Angelica Ladurner in einer ersten Reaktion auf den Tod ihres Vorgängers. Mit Peter Pikl verliere sie ihren „Theatervater“, so Ladurner, die 2015 die Leitung der Komödienspiele übernahm. „Ich habe von ihm gelernt, was Komödie und Komödienspiele sind.“

Komödienspiele verlieren ihren Vordenker

Peter Pikl wurde am 3. Mai 1946 in Salzburg geboren. Nach der Matura begann er zuerst Studien der Germanistik und Philosophie in Salzburg, später dann Schauspiel und Gesang am Mozarteum in Salzburg. 19 Jahre lang leitete er das Theater in Spittal an der Drau - mehr dazu in Ein Prinzipal trat zurück. Aus gesundheitlichen Gründen gab er die Leitung im Jahr 2014 an die jetzige Intendantin Angelica Ladurner ab.

ORF

In seiner Zeit als Intendant spielte er unter anderem Werke von Oscar Wilde oder Arthur Schnitzler. Er sei ein Vordenker gewesen, so Ladurner. Er habe unter anderem den Spielplan erweitert. Und er habe die Komödienspiele zu dem gemacht, was sie heute sind, das sei sein Verdienst, so Ladurner am Dienstag.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) zeigte sich betroffen und drückt der Familie, den Angehörigen sowie dem Ensemble Porcia seine Anteilnahme aus. „Peter Pikl hat Theater auf eine ganz besondere Art und Weise gelebt. Als Schauspieler, Regisseur und Intendant hat er die Komödienspiele Porcia mit einzigartiger Leidenschaft und großartiger Leistung weiterentwickelt und weithin bekannt gemacht“, so Kaiser.

Kulturreferent Christian Benger (ÖVP) sagte in einer Aussendung, mit Pikl habe ein großer Theatermacher die Bühne des Lebens verlassen. Er habe den Komödienspiele Porcia in Spittal/Drau als Intendant seinen humoristischen Stempel aufgedrückt. Der Verlust sei nicht nur für die Komödienspiele ein großer, sondern auch für die Kärntner Kulturszene.