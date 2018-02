Ehepaar mit Leiter vom Balkon gerettet

In Villach ist am Montagabend ein Einfamilienhaus in Vollbrand gestanden. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, rettete ein Nachbar die Hausbewohner, indem er eine Leiter zum Balkon stellte. Ein 82 Jahre alter Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Kurz nach 19.00 Uhr heulten in Villach am Montag die Sirenen. Ein Einfamilienhaus im Stadtteil Auen hatte Feuer gefangen. „Als wir eintrafen, standen bereits der gesamte obere Stock und der Dachstuhl in Flammen“, so der Einsatzleiter der Feuerwehr, Karl Glanznig. Sofort wurde Verstärkung angefordert. Nach zweieinhalb Stunden konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.

ORF

HFW Villach

Nachbar stellte Leiter an Balkon

Schon bevor die Feuerwehr eintraf, wurde Nachbar Gerd Schatzmayr zum Lebensretter, wie er dem ORF schilderte: „Ich bin mit dem Auto nach Hause gekommen und habe eine starke Rauchentwicklung am Nachbarhaus gesehen, das ist ca. drei Häuser weit von mir entfernt. Ein paar Passanten sind herumgestanden, auf dem Balkon waren zwei Personen, ich weiß nicht, warum die anderen nicht geholfen haben. Ich habe das ältere Ehepaar gefragt, wo sie eine Leiter haben, sie haben gesagt hinter dem Haus.“

Er habe die Leiter geholt, sei hochgestiegen und habe den beiden hinuntergeholfen. Der Balkon sei schon in Vollbrand gestanden, es sei Rettuhng in letzter Sekunde gewesen, der Mann habe schon Verbrennungen gehabt, so Schatzmayr. Er wurde schon zum zweiten Mal zum Lebensretter, vor eineinhalb Jahren holte er einen Mann aus der Gail.

Der 82-jährige Hausbewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste ins LKH Villach gebracht werden. Seine Frau blieb unverletzt. Weil das Haus vorerst nicht bewohnbar ist, wurde sie zu Verwandten gebracht.

ORF

Die Brandursache ist laut Polizei noch nicht geklärt. Auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Dach musste noch in der Nacht von den Feuerwehrleuten abgetragen werden, damit auch die letzten Glutnester gelöscht werden konnten.

Hauptfeuerwache Villach