Holztransporter auf A2 umgekippt

Am Montagvormittag ist ein Holz-Lkw von der Autobahnauffahrt Velden-West abgekommen und über die Böschung gestürzt. Der Lenker wurde leicht verletzt.

Gegen 10.00 Uhr lenkte ein 43-jähriger Mann aus Villach einen Lkw, beladen mit Rundholz, auf der Autobahnauffahrt Velden-West (A2). Dabei kam er in der dortigen Linkskurve auf das Fahrbahnbankett nach rechts ab. Er durchbrach das Leitschienenband und kippte über die stark abschüssige Böschung in die parallel zur Autobahnauffahrt verlaufende Sternbergerstraße.

ORF

Der Sattelzug kam seitlich zum Liegen. Der Lenker wurde leicht verletzt mit der Rettung in das LKH Villach gebracht, er konnte das LKH aber schon wieder verlassen. Ein Alkotest verlief negativ. An den Verkehrsleiteinrichtungen und am Lkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Auffahrt war für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt.