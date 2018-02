Wieder Stars im Klagenfurter Stadion

Die Rock-Band Wanda, Star-DJ David Guetta, Andrea Berg, Andrea Bocelli: Das Klagenfurter Stadion beheimatet in den kommenden zwei Jahren mehrere bekannte Künstler. Das Konzert-Programm soll weiter ausgebaut werden.

Das Konzertprogramm für die nächsten zwei Jahre wurde am Montag präsentiert. Am 14. September kommt die Wiener Pop-Rock-Band “Wanda” nach Klagenfurt. Wanda spielte in den letzten drei Jahren ausschließlich in ausverkauften Spielstätten, die fünf Wiener sind bekannt für ihre Live-Show nach alter Rock n‘ Roll Schule. Der Ticketverkauf startet mit Montag. Sie spielen allerdings nicht direkt im Stadion sondern auf der Wiese gegenüber.

ORF

Der französischen Star-DJ David Guetta wird im Juli 2019 im Wörthersee Stadion einen Zwischenstopp einlegen. Am 3. August 2019 wird dann Schlagersängerin Andrea Berg in Klagenfurt auf der Bühne stehen. „Das Konzert liegt auf Kurs ausverkauftes Stadion, ein Drittel der bisher verkauften Karten ging an internationales Publikum“, informierte Veranstalter Klaus Leutgeb.

ORF

Konzert-Programm wird ausgebaut

„Gemeinsam mit dem Sportpark arbeiten wir an einem nachhaltigen Konzept für die Konzerte, damit Wirtschaft und Tourismus in der gesamten Region davon profitieren“, so Leutgeb. „Wir sind mit einem attraktiven Angebot auf einem guten Weg“, sagte auch Sportpark-Geschäftsführer Gert Unterköfler. Das funktioniere auch so gut, weil Veranstalter Leutgeb auf anderen Termine im Stadion Rücksicht nehme.

Links: