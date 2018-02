Top Team: Keine Anklage gegen Kaiser

In der Causa Top Team wird es nun keine Anklage gegen Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) geben. Das gab die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Montag nach sechs Jahren Ermittlungen bekannt.

Kaiser wird am Montagnachmittag dazu Stellung nehmen. Das Verfahren geht auf eine 2012 erstattete Anzeige der damals von den Freiheitlichen dominierten Kärntner Landesregierung zurück. Der Vorwurf: Angeblich sollten mittels falscher Rechnungen an das Land Kärnten öffentliche Gelder an die frühere SPÖ-Partei-Werbeagentur Top Team geflossen sein. Seit sechs Jahren gab es Ermittlungen, die aber zuletzt zu einem Großteil eingestellt wurden. Als einziger Beschuldigter verblieb Landeshauptmann Kaiser.

Kaiser hatte ein Fehlverhalten stets zurückgewiesen. Gerade im jetzigen Intensivwahlkampf für die Landtagswahl am 4. März war das Ergebnis der Ermittlungen mit Spannung erwartet worden. Montagmittag bestätigte die Anklagebehörde, dass das Verfahren gegen Kaiser eingestellt wurde.

Ermittlungen wegen Untreue und Amtsmissbrauchs

Im Verfahren wurde laut Staatsanwaltschaft geprüft, ob die Bezahlung der Werbeagentur Top Team aus finanziellen Mitteln des Landes Kärnten in Höhe von ca. 140.000 Euro ein strafbares Verhalten war: „Konkret wurde der Verdacht der Untreue und des Amtsmissbrauchs geprüft und letztlich verneint, weil die Beweisergebnisse den Verdacht entkräftet haben. Damit sind die Ermittlungen zum Faktenkomplex Top Team beendet.“

Inserat in Feuerwehrzeitung wird noch geprüft

Gegen Kaiser sei aber ein weiteres Verfahren wegen des Verdachts der Untreue anhängig. Dabei geht es um die Bezahlung eines Inserats aus Landesmitteln in der „Feuerwehrzeitung“ im Jahr 2009. Die Höhe der Zahlung betrug laut WKStA 4.300 Euro.

Bereits letzte Woche hatte sich der Weisungsrat in der Causa Top Team mit dem Vorhabensbericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) befasst – mehr dazu in Causa „Top Team“ kurz vor Entscheidung.

FPÖ „nicht überrascht“

Die FPÖ zeigte sich nicht überrascht von der Einstellung des Verfahrens und verweist auf den Zeitpunkt: "Denn dass zwei Wochen vor der Kärntner Landtagswahl der Zufall Regie führt, ist wohl schwer zu glauben“, so Landesgeschäftsführer Anton Schweiger.

