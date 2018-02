Olympia: Medaillenchance für Gasser

Kärntens Snowboard-Ass Anna Gasser hat bei den Olympischen Winterspielen am Montag die Qualifikation für den Big-Air-Bewerb souverän gewonnen. Für das Finale am Freitag steigen die Medaillenchancen für die amtierende Weltmeisterin damit.

Bei der Qualifikation Montagfrüh tankte Anna Gasser Selbstvertrauen für den Big Air-Bewerb am Freitag. Die 26-jährige Millstätterin zeigte zwei Sprünge, mit denen sie die Konkurrenz klar hinter sich ließ und gewann damit die Qualifikation - mehr dazu in Gasser glänt in Bir-Air-Quali (sport.ORF.at). Zu Beginn zeigte Gasser einen gelungenen „Cab Double Cork 900 ein doppelter Rückwärtssalto mit einer halben Drehung. Der Sprung ist mittlerweile Gassers Markenzeichen.

APA/EXPA/JOHANN GRODER

Platz zwei wäre Gasser damit bereits sicher gewesen. Die Kärntnerin legte aber nach und zeigte den gleichen Sprung noch einmal - nur mit einer halben Umdrehung mehr, ein „Cab Double Cork 1080“. Der Schwierigkeitsgrad dieses Sprunges ist so hoch, dass Gasser die Quali deutlich gewann, obwohl die Millstätterin bei der Landung in den Schnee griff. 98 von 100 möglichen Punkten bekam Gasser für den zweiten Sprung in der Qualifikation. Der olympische Big Air-Contest der Damen beginnt am Freitag um 1.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

APA/EXPA/JOHANN GRODER

Chancen für das Finale steigen

Eine Woche nach ihrer vom Wind verwehten Medaillenchance im Slopestyle kann Gasser nach der erfolgreichen Qualifikation nun Aufatmend. Das Finale am Freitag ist damit aber noch lange nicht gewonnen, sagte sie am Montag zum ORF: „Von drei Sprüngen werden zwei verschiedene gewertet. Ich muss also die Taktik noch etwas umstellen.“ Das Finale geht über drei Runs, die besten zwei zählen, man muss aber unterschiedliche Tricks anbieten.

APA/EXPA/JOHANN GRODER

Dennoch ist die Kärtnerin für Freitag guter Dinge: „Nach der Qualifikation ist die Last auf meinen Schultern etwas geringer.“ Und da Gasser die Qualifikation gewann, kann sie beim Finale am Freitag als Letzte starten. Ein Vorteil, so Gasser: „Es ist gut als Letzte starten zu können und zu sehen, was die Konkurrenz so zeigt. Das hilft beim Entscheiden, wie viel Risiko man eingehen muss.“

APA/EXPA/JOHANN GRODER

