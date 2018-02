Hermes Pharma baut Standort aus

Der Arzneimittelhersteller Hermes Pharma in Wolfsberg baut aus. Das Unternehmen wird mehr als 15 Millionen Euro am Standort investieren, um die Produktion, die sich derzeit auf einen Altbau und Neubau aufteilt, zu vereinfachen.

Volle Auftragsbücher machen einen Umbau notwendig. Das in die Jahre gekommene Werk ist dringend renovierungsbedürftig. Weil aber eine Renovierung des alten Gebäudes zu teuer kommen würde, wird beim neu errichteten „Werk 3“ angebaut, sagte Standortleiter Andreas Ulrich.

Leiter: „Umzug in ein neues Gebäude rentabler“

Ulrich: „Die genützten Flächen, das sind eben Labor- und Büroräumlichkeiten, haben einen dringenden Sanierungsbedarf. Wir haben geprüft, ob man den Altbestand sanieren kann und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass ein Umzug in ein neues Gebäude um einiges rentabler wäre.“

276 Arbeitsplätze werden abgesichert

15 Millionen Euro wird in die Erweiterung des Hochregallagers investiert. Neue Jobs werden vorerst keine geschaffen. Aber man will mit dem Ausbau die Arbeitsplätze von derzeit 276 Mitarbeitern sichern. Schon in letzter Zeit wurde investiert, etwa in neue Produktionsanlagen, die alle dem Industrie 4.0-Standard entsprechen, sagte der Geschäftsführer des Pharma-Konzerns, Andreas Schrepfer: „Wir haben alles von Hand auf IT-Systeme umgestellt. Alles muss per Strichcode eingelesen werden. Auch die Kunden - das sind internationale Pharmakonzerne - erwarten, dass wir diese Technologie mitbringen. Ohne, geht es nicht mehr.“

Erzeugt werden Brause-, Kautabletten und Granulate

20 Tonnen Rohstoffe werden in dem Wolfsberger Unternehmen täglich verarbeitet. Erzeugt werden vor allem Brause- und Kautabletten sowie Granulate.

Damit der Anbau möglich ist, wurde ein angrenzendes Einfamilienhaus angekauft, welches abgerissen wird. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 750 Mitarbeiter an drei Standorten, zwei davon befinden sich in Deutschland.