Starkes Reisewochenende steht bevor

Am Montag geht in Kärnten, Salzburg, Tirol und Teilen Deutschlands die Schule wieder los. In der Steiermark und Oberösterreich beginnen an diesem Wochenende die Ferien. Für Kärnten bedeutet der Urlauberwechsel eines der stärksten Verkehrswochenenden des Winters.

Nach einer Woche Ferien geht es auch für Kärntner Schüler und ihre Familien zurück in den Alltag. Der Reiseverkehr wird an diesem Wochenende stärker als üblich sein. Hans Peter Mailänder von der Verkehrspolizei sagte, am Beginn der vergangenen Ferienwoche habe es vermehrt Staus im Bereich der Baustellen auf der Südautobahn (A2) in Richtung der Skigebiete gegeben. Rückreisestauungen seien am Samstag und Sonntag zu erwarten. „Aber nicht so ausgeprägt wie in den Sommermonaten“, so Mailänder.

Messeparkplatz in Betrieb Für die Besucher der Häuslbauermesse sind an der Westeinfahrt von Klagenfurt wie üblich wieder Auffangparkplätze in Betrieb. Von dort führen Shuttlebusse zum Messegelände. Aus Sicht der Verkehrspolizei sollte das keinen Einfluss auf den Reiseverkehr haben.

Wartezeiten in Richtung Slowenien

Auf der Tauernautobahn (A10) und an den Grenzübergängen zu Italien und Slowenien rechnet Mailänder mit flüssigem Verkehr: „Wir glauben nicht, dass es so viele Urlauber gibt, die jetzt die Tauernautobahn benützen, nachdem die Salzburger und Tiroler erfahrungsgemäß eher nicht in Kärnten Urlaub machen. Die deutschen Gäste sind auch nicht so zahlreich hier wie zum Beispiel in Tirol.“ Mit Grenzwartezeiten sei von Slowenien kommend bzw. nach Slowenien zu erwarten. „Da rechnen wir aber mit keinen übermäßigen Auswirkungen“, so Mailänder.

