Tankstellenüberfall: Komplize ausgeforscht

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle Anfang Februar in Klagenfurt ist nun ein Komplize des Täters ausgeforscht worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll ein 21-Jähriger dem 17-jährigen Täter die Tatwaffe gegeben haben.

Der 21-Jährige wird auch wegen falscher Beweisaussage angezeigt. Er hatte erst ausgesagt, dass der 17-Jährige ihm die Schreckschusspistole gestohlen hätte. Der 21-Jährige wird nun verdächtigt, dass er dem 17-Jährigen Tatverdächtigen die Waffe für den Überfall geliehen und ihm auch eklärt hat, wie sie anzuwenden sei. Er forderte auch eine Belohnung vom Tatverdächtigen.

Der Jugendliche hatte die Tankstelle am Abend des 3. Februar überfallen. Er bedrohte die Angestellte mit der Schreckschusspistole und forderte Geld. Die Frau schrie um Hilfe und wehrte sich. Als sich ein Schuss löste, flüchtete der Angreifer ohne Beute. Im Zuge einer Alarmfahndung war der 17-Jährige in einem Lokal festgenommen worden - mehr dazu in 17-Jähriger soll Tankstelle überfallen haben.