Angebotsfrist für Ex-Hypo-Zentrale abgelaufen

Am Freitag läuft die Angebotsfrist für Interessenten an der ehemaligen Hypo-Zentrale in Ostklagenfurt ab. Über Anzahl der Bieter und Höhe der Angebote gab es vorerst keine Informationen. Ein externer „Advisor“ erhalte sämtliche Angebote und müsse die einmal prüfen.

Die Stahl-Glas-Konstruktion des amerikanischen Architekten Thom Mayne ist bereits seit längerem ziemlich verwaist. Nun wird sie veräußert. Unter den Interessenten befinden sich laut Medienberichten auch zwei Kärntner, nämlich der St. Veiter Uhrenproduzent Alfred Riedl und der Immobilienentwickler Hans Peter Orasch, der in den vergangenen Jahren zahlreiche Objekte in der Kärntner Landeshauptstadt erworben hat - mehr dazu in -Hypo-Zentrale: Verbindliche Angebote bis März. Was mit dem Gebäude geplant ist, weiß derzeit niemand, ebenso wenig, wie viel es kosten soll.

ORF/Petra Haas

Eröffnet wurde der Bau mit einer pompösen Feier am 11. September 1999, die Errichtungskosten wurden damals mit knapp 19 Mio. Euro beziffert. Inzwischen soll das Gebäude renovierungsbedürftig sein, der Kaufpreis dürfte also um einiges niedriger liegen.