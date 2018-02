Warnstreiks der Pflegekräfte ausgeweitet

Der Warnstreik der Mitarbeiter in mehreren privaten Pflegeheimen läuft seit Freitagfrüh weiter. Sie fordern eine Angleichung ihrer Gehälter auf jene in öffentlichen Einrichtungen. Bis jetzt gibt es keine Signale einer Einigung aus Wien.

In mehr als zehn privaten Pflegeheimen, Behindertenheimen und Kindergärten finden am Freitag Warnstreiks statt. Sie sind mit Betriebsversammlungen vergleichbar. Für die Betreuung der Kinder und der Heimbewohner ist gesorgt.

Bis 9.30 Uhr war der Warnstreik im Kindernest in Villach angesetzt. Betriebsratsvorsitzende Dunja Abuja sagt, soziale Arbeit sei die Arbeit am Menschen und daher mehr wert: „Wir sind heute da, weil wir gerne einen fairen Kollektivvertragsabschluss haben möchten.“

ÖGB: „Hätten lieber Abschluss statt Streik“

An Abujas Seite befanden sich mehrere Mitarbeiterinnen und ÖGB-Regionalsekretär Alfred Graschl. Er sagte, es sei bekannt, dass die Beschäftigten in diesem Bereich ihre Arbeit gerne verrichten: „Die Arbeit mit Menschen ist eine Arbeit, die man mit Herz betreiben muss. Das machen diese Kolleginnen und Kollegen. Deshalb sollte das auch entsprechend anerkannt und honoriert werden. Wir würden lieber einen Abschluss feiern als eine Streikmaßnahme durchzuführen.“

Mehr Geld und kürzere Arbeitszeit gefordert

300 bis 380 Euro beträgt der Einkommensunterschied zwischen diplomierten Pflegekräften, die in privaten und öffentlichen Einrichtungen tätig sind. Sie fordern die Angleichung ihres Einkommens an jenes im öffentlichen Bereich, außerdem eine Verkürzung der Arbeitszeit.

Stündlich wartet Valid Hanuna von der Gewerkschaft auf Signale aus Wien, ob die Verhandlungen mit den Arbeitgebern wiederaufgenommen werden: „Wir hoffen, dass es ein Verhandlungsresultat geben wird. Wir warten auf einen Verhandlungstermin seitens der Arbeitgeber, die die Verhandlungen eigentlich abgebrochen haben.“ Sollte dieser nicht zustande kommen seien weitere Maßnahmen nicht ausgeschlossen. Schon am Donnerstag wurde in Kärnten in zwei privaten Pflegeeinrichtungen ein Warnstreik abgehalten - mehr dazu in Pflegekräfte streiken für mehr Geld.

Prettner für bundesweite Lösung

Soziallandesrätin Beate Prettner (SPÖ) sagte am Freitag, sie stehe zu ihren Aussagen von vor dem Warnstreik, sie sehe die Forderungen ein, sobald eine bundeseinheitliche Lösung auf dem Tisch sei, werde in Kärnten mit Städte- und Gemeindebund über die Finanzierung verhandelt.

Eine bundeseinheitliche Lösung ist laut Prettners Aussagen wichtig. Würden in jedem Bundesland einzelne Lösungen gesucht, würde es auch hier zu Konkurrenz, also zu einem Ringen um Pflegepersonal, kommen.

