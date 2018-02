Ferienhaus bei Brand vernichtet

In einem Ferienhaus ist Donnerstagnacht in Finkenstein am Faaker See ein Brand ausgebrochen. Das Haus brannte völlig nieder, 80 Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Holzhäuser verhindern.

Der Brand brach gegen 03.30 Uhr in der Nacht aus. Das Haus ist derzeit unbewohnt, wie es zu dem Brand kommen konnte, wird nun ermittelt. 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Bei ihrem Eintreffen sei das Haus bereits in Vollbrand gestanden, sagte Einsatzleiter Jürgen Nessmann von der Freiwilligen Feuerwehr Latschach.

Feuerwehr Gödersdorf

Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Ferienhäuser, ebenfalls aus Holz, übergriffen. Das Ferienhaus brannte völlig ab, die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

