Verletzter harrte stundenlang in Kälte aus

Beim Nachhauseweg ist ein 53-jähriger Mann Mittwochnacht bei Winklern (Bezirk Völkermarkt) gestürzt. Der Mann blieb verletzt liegen, erst nach Stunden wurde er stark unterkühlt von einem Jäger gefunden.

Zu dem Unfall kam es auf der Gemeindestraße zwischen Winklern und Bischofberg, laut Polizei dürfte der Mann aus eigenem Verschulden gestürzt sein. Durch den Sturz wurde der 53-Jährige so schwer verletzt, dass er aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen konnte. Wie lange der Verletzte in der Kälte ausharren musste, war vorerst nicht bekannt. Als der 53-Jährige Donnerstagfrüh von einem Jäger gefunden wurde, war er aber stark unterkühlt und nur bedingt ansprechbar. Der Jäger verständigte die Rettung, die den Verletzten in das Klinikum Klagenfurt brachte.