Tourengeher von Schneebrett mitgerissen

Zwei Tourengeher aus Italien sind am Mittwoch auf dem Weg zum Gipfel des Poliniks (Bezirk Hermagor) von einem Schneebrett mitgerissen worden. Sie stürzten hundert Meter ab, einer der Männer wurde schwer verletzt.

Die beiden 45 und 46 Jahre alten Männer aus Italien machten sich gegen 8.50 Uhr mit Schneeschuhen vom Plöckenhaus aus auf. Nach der Spielbodenalm stiegen sie mit Steigeisen über den südlichen Steilhang in Richtung Gipfel des Poliniks. Rund 180 Meter unter dem Gipfel löste sich um 12.30 Uhr ein etwa 50 Meter breites Schneebrett, das die beiden Männer etwa hundert Meter mitriss. Sie wurden nicht verschüttet und kamen auf den Schneemassen zu liegen.

Verletzter stieg ab um Hilfe zu holen

Der 46 Jahre alte Mann wurde schwer verletzt und konnte nicht mehr selbständig absteigen. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt. Da im Bereich der Unfallstelle eine Handyalarmierung nicht möglich war, stieg der 45-Jährige ab, um Hilfe zu holen. Unterhalb der Spielbodenalm kamen ihm zwei Tourengeher entgegen, denen es gelang, mit ihrem Handy einen Notruf abzusetzten.

Der Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber RK 1 mittels Seilwinde geborgen und in das Krankenhaus Lienz geflogen. Der zweite Tourengeher konnte in Begleitung selbst bis zum Plöckenhaus absteigen.

Auch am vergangenen Wochenende kam es zu teils schweren Skiunfällen in mehreren Kärntner Skigebieten. Drei Skifahrer erlitten dabei schwere Verletzungen, in zwei Fällen erfolgte die Bergung mittels Hubschrauber - mehr dazu in Drei Skifahrer schwer verletzt (kaernten.ORF.at; 11.2.17).