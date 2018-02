Mutmaßliche Raststätten-Räuber gefasst

Nach einem Raubüberfall im November auf der Wörthersee-Raststation auf der Südautobahn (A2) sind nun drei Italiener festgenommen worden. Bei dem Überfall auf zwei Landsleute erbeuteten die Männer zwei Koffer.

Zwei Italiener sind am 3. November auf der Wörthersee-Raststation an der Südautobahn (A2) im Bezirk Klagenfurt-Land überfallen worden - mehr dazu in Raubüberfall auf A2: Fluchtauto gefunden (kaernten.ORF.at; 4.11.2017). Die Polizei in Brescia hat nun drei Tatverdächtige festgenommen. Es handelt sich um zwei amtsbekannte Brüder aus Palermo sowie um einen in der Slowakei lebenden Italiener, berichtete die Polizei der APA.

Komplize lieferte Infos über Opfer

Die Brüder waren den Ermittlungen zufolge aus Mailand abgefahren und hatten auf der Raststation ihre beiden Landsleute bedroht, die von der Slowakei in ihre Heimatstadt Brescia unterwegs waren. Mit zwei erbeuteten Koffern flüchteten sie in einem Auto mit italienischem Kennzeichen. Ihr Komplize soll den Tätern Informationen über die Opfer geliefert haben. Die Opfer sagten damals aus, in den Koffern hätten sich lediglich Schmutzwäsche und Papiere befunden. Laut Polizei dürfte sich aber auch Geld in den Koffern der Geschäftsleute befunden haben, die Täter wussten offenbar davon und suchten sich die beiden gezielt aus.

Ermittlungen liefen auch gegen eine Frau, der Besitzerin des Fluchtautos. Die italienische Polizei, die mit ihren Kollegen aus Thörl-Maglern zusammenarbeitete, beschlagnahmte drei Pistolen.

