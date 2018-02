Kärntner fahren am meisten Auto

Statistisch fährt jeder Kärntner pro Jahr 10.140 Kilometer mit dem Auto, das ist der höchste Wert im Bundesländervergleich. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigt auf, dass jede sechste Fahrt kürzer als 2,5 Kilometer ist.

Gesamt 13,2 Millionen Kilometer legen Kärntner täglich selbst am Steuer zurück, weitere 5,3 Millionen Kilometer werden im Auto oder im Taxi mitfahrend zurückgelegt. Der VCÖ wertete dafür Daten des Verkehrsministeriums aus. Markus Gansterer vom VCÖ sagte, die regionalen Unterschiede seien groß, so fahren die Kärntner doppelt soviele Kilometer wie die Vorarlberger. Die Wiener fahren am wenigsten, nämlich nur 4.410 Kilometer pro Jahr. In Kärnten sind nur 17 Prozent der Haushalte ohne Auto.

VCÖ: Öffentlichen Verkehr ausbauen

Ziel sei es laut Gansterer, den öffentlichen Verkehr auszubauen und dabei die Bundesländer stärker finanziell zu unterstützen. Jedes regionale Zentrum sollte gut mit Bahn und Bus erreichbar sein, Bahnhöfe und Haltestellen müssten mit dem Rad erreichbar sein, samt ausreichender Abstellplätze. Die Kombination von Fahrrad und Öffentlichen Verkehr könne viele Autofahrten vermeiden.

Auffallend sei, dass es in Kärnten deutlich mehr Autofahrten unter fünf Kilometer als über 50 Kilometer gibt. Nur sechs Prozent der Autofahrten der Kärntner seien länger als 50 Kilometer, 39 Prozent kürzer als fünf Kilometer. Laut VCÖ gebe es großes Potenzial, diese kurzen Strecken mit dem Rad zurückzulegen.

Bundeslandvergleich

Die Kärntner fahren mit 10.140 Kilometer pro Jahr am meisten (selbst am Steuer) gefolgt vom Burgenland: 9.960, Niederösterreich: 8.930, Steiermark: 8.580 km, Oberösterreich: 8.170, Salzburg: 7.660, Vorarlberg: 7.660 und Wien mit 4.410 Kilometern.

Link: