Schubhäftling zündete Matratze an

Am Dienstagnachmittag hat ein Schubhäftling im Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eine Matratze angezündet. Er und eine Bedienstete des Anhaltezentrums erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.

Gegen 16.15 Uhr wurde im Polizeianhaltezentrum in Klagenfurt Brandalarm ausgelöst. Ein 20-jähriger Schubhäftling aus Pakistan dürfte in seiner Zelle im ersten Stock des Gebäudes eine Matratze in Brand gesetzt haben. Der Schubhäftling wurde sofort aus seiner verrauchten Zelle gebracht, wobei er und eine 45-jährige Bedienstete des Polizeianhaltezentrums eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Durch die angebrannte Matratze und die dadurch entstandene Rußentwicklung entstand nur geringer Sachschaden.

ORF

Zelle mit Video überwacht

Polizeisprecher Rainer Dionisio sagte, der Mann sei in einer besonders gesicherten Zelle untergebracht gewesen, die auch Videoüberwachung habe. Die Beamten hätten gesehen, dass es dort rauche, seien in die Zelle gegangen und hätten den Glimmbrand entdeckt. „Der Rauchmelder am Gang hat auch Alarm geschlagen, die Feuerwehr hat den Glimmbrand gelöscht und alles belüftet.“ In vielen Bereichen sei den Häftlingen das Rauchen erlaubt, so Dionisio, der 20-Jährige habe auch geraucht. „Die Menschen sind hier 24 Stunden, oft über lange Zeiträume, wenn man das Rauchen verbieten würde, gäbe es wirklich Schwierigkeiten mit den Inhaftierten.“

ORF

In dem Bereich der Zelle des Schubhäftlings sei das Rauchen aber nicht gestattet, daher müsse nun vom Landeskriminalamt ermittelt werden, wie es zu dem Feuer gekommen sei. Es werde nun auch geprüft, wie es mit dem Mann weitergehe.

Ein Toter vor drei Jahren

Vor drei Jahren war ein Mann im Polizeianhaltezentrum Villach bei einem Brand ums Leben gekommen - mehr dazu in Brand in Zelle: Polizisten entlastet (kaernten.ORFat; 21.9.2015). Dieser Fall sei mit dem jetzigen nicht vergleichbar, sagte Polizeisprecher Dionisio, denn der Mann in Villach habe die Tür zur Zelle blockiert, damit keiner hineinkommen konnte. Man habe damals aber die Vorschriften genau überprüft, es habe eine Untersuchung und Nachbesserungen gegeben wie die Montage von Rauchmeldern und Rauchabzügen.