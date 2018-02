Pflegekräfte planen Warnstreiks

Die Verhandlungen für eine Lohnerhöhung für die Pflegekräfte in Heimen, privaten Kindergärten und für Tagesmütter sind am Dienstag vorerst geplatzt. Am Donnerstag und am Freitag werde es Warnstreiks geben, heißt es von der Gewerkschaft.

Nach der Erhöhung der Gehälter für Pflegekräfte im Landesdienst fordern auch die Angestellten im privaten Sozialdienst eine deutliche Erhöhung. Die Arbeitgeberseite brach die Verhandlungen am Dienstag aber ohne neuen Termin zu nennen ab, hieß es von der Gewerkschaft.

Mehrere hundert Euro Differenz

In Kärnten sind rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeheimen, in der privaten Kinderbeteuung oder in der Behindertenhilfe betroffen. Sie alle erhalten viel weniger Lohn als das Pflegepersonal im öffentlichen Dienst, sprich in den Krankenanstalten. Mehrere hundert Euro würde die Differenz betragen, sagt Hanuna.

Für diplomierte Pflegekräfte wird eine Anhebung von 200 Euro, für Pflegehelfer eine von 100 Euro gefordert. Die Arbeitgeber haben aber laut Gewerkschaft nur rund die Häflte angeboten. Damit die Forderung erfüllt werden kann, müsste das Land, also wieder die öffentliche Hand, die Sockelbeträge für die Förderung der Betreuungsplätze anheben, heißt es von den Heimbetreibern. Das Land gibt bislang aber offenbar keine Zusage.

Heimbetrieb soll nicht lahmgelegt werden

Deshalb wird es am Donnerstag und Freitag wohl zu den Warnstreiks kommen. Hanuna betont, man wolle dabei nicht den Betrieb der Heime lahmlegen. Am Alten Platz in Klagenfurt gab es bereits Ende Jänner eine Protestaktion der Pflegekräfte, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen - mehr dazu in Protestaktion der Pflegekräfte für mehr Geld.