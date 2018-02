Lawinenabgang auf der Nölblinger Alm

Auf der Nölblinger Alm in den Kranichen Alpen (Gemeinde Dellach im Gailtal) ist am Sonntagnachmittag eine Lawine abgegangen. Laut Polizei wurde niemand verschüttet.

Gegen 16.30 Uhr wurde von einem Beobachter ein Lawinenabgang im Bereich der Nölblinger Alm angezeigt. Da Skispuren im Bereich des Lawinenkegels entdeckt wurden wurde zunächst angenommen, dass es Verschüttete geben könnte. Der Bereich rund um den Lawinenkegel wurde großräumig abgesucht, dabei war auch der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Auch mittels Sonden wurden die Schneemassen kontrolliert. Es konnten dabei keine verschütteten Personen gefunden werden. Laut Polizei dürfte es sich nicht um einen frischen Lawinenabgang gehandelt haben.

Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort

Im Einsatz standen der Bergrettungsdienst Kötschach mit 13 Einsatzkräften und einem Lawinensuchhund, der Bergrettungsdienst Lesachtal mit zwei Lawinensuchhunden, sowie die Teams des Notarzthubschraubers Airmed 1, des Notarzthubschraubers C7 und des Polizeihubschraubers Libelle Kärnten.

