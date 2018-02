Drei Skifahrer schwer verletzt

Zu teils schweren Skiunfällen ist es an diesem Wochenende in mehreren Kärntner Skigebieten gekommen. Drei Skifahrer erlitten dabei schwere Verletzungen, in zwei Fällen erfolgte die Bergung mittels Hubschrauber.

Ein 68 Jahre alter Pensionist kam am Sonntagvormittag auf der Turracher Höhe, im Bereich der Schafalmbahn, zu Sturz. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber des ÖAMTC ins Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt gebracht. Über die genaue Unfallursache war zunächst nichts bekannt.

Auf dem Goldeck in den Gailtaler Alpen prallte eine 65 Jahre alte Villacherin auf der Bärenbissabfahrt mit einem zehn Jahre alten Mädchen aus Slowenien zusammen. Die Frau wurde schwer verletzt, das Mädchen blieb unverletzt.

Ein 54 Jahre alter Skifahrer aus Weißenstein war am Sonntag auf der Gerlitzen (Bezirk Villach-Land) auf der Neugartenabfahrt talwärts unterwegs. Er stürzte aus eigenem Verschulden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungshubschrauber RK 1 per Seil geborgen und danach ins LKH Villach gebracht.

Unter Geländekante zusammengestoßen

Auf dem Nassfeld stießen ein 47 Jahre alter Mann aus Klagenfurt und ein 19 Jahre alter Mann aus den Niederlanden beim Skifahren zusammen. Sie waren auf der Trogkofelabfahrt talwärts unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Die beiden stießen unterhalb einer Geländekante zusammen. Der Klagenfurter erlitt leichte Verletzungen, der Niederländer wurde unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden mit einem Rettungsschlitten ins Tal zu einer Arztordination gebracht, wo sie ambulant behandelt wurden.

Skitourengeher verirrte sich im Nebel

Bei einer Skitour auf die Koralpe verirrte sich ein 40 Jahre alter Grazer im Nebel. Er musste einen Notruf absetzen und konnte vom Polizeihubschrauber aus ausfindig gemacht werden. Die Bergrettung Sankt Andrä fand den völlig erschöpften Mann und brachte ihn sicher ins Tal.

Eine Oberösterreicherin ist an den Folgen einer Kollision mit einem Snowboarder im Skigebiet Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) im Spital verstorben - mehr dazu in Skifahrerin im Spital verstorben. Es gab am Wochenende einige weitere schwere Unfälle auf Pisten. So stieß ein 14 Jahre alter Skifahrer am Sonntag bei der Abfahrt vom Wildkogel bei Neukirchen (Pinzgau) mit einem Anhänger eines Motorschlittens zusammen. Der Schüler aus Dänemark wurde schwer verletzt - mehr dazu in Junger Skifahrer rammt Motorschlitten.