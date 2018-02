Olympia: Kärntner Athleten zu Verschiebungen

Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea haben starke Windböen von bis zu 70 km/h zu einer Absage der Herren-Abfahrt geführt. Auch die Slopestyle-Qualifikation der Damen wurde gestrichen. Von den Kärntner Athleten ist Geduld gefragt.

Sibirische Kälte mit -15 Grad Celsius und starker Wind ließen am Sonntag sogar den Seilbahnbetrieb zeitweise stillstehen. Die Abfahrer hätten so keine Möglichkeit, zum Start zu kommen.

Matthias Mayer zeigte sich dementsprechend enttäuscht: „Es ist sehr schade, weil wir uns alle darauf eingestellt hatten. Es ist halt so. Es wird eine lange Woche, wo drei Events anstehen. Darauf müssen wir uns vorbereiten, das wird sicher nicht so ohne.“ Neuer Termin für die Herren-Abfahrt ist der Donnerstag.

Am Montag gibt es kein Training; am Dienstag findet die Kombination statt, bei der mit Matthias Mayer und Marco Schwarz auch zwei Kärntner am Start sind. Am Freitag wird der Super-G ausgetragen.

Auch Slopestyle-Quali abgesagt

Vom Winde verweht war auch die Qualifikation für das Slopestyle-Finale bei den Snowboardern. Betroffen davon ist Anna Gasser aus Millstatt in Kärnten. Sie gilt als große Medaillenhoffnung und schildert, dass der Wind nicht konstant sondern böig war. „Er hat sich von oben nach unten seitlich gedreht. Das ist das Problem. Dann springst du einmal zu kurz oder zu weit. Das macht es zu gefährlich.“

