Von Kunst umgeben im öffentlichen Raum

Unter dem Motto „Auf die Plätze - Na Mesta“ - zeigt eine Ausstellung in Klagenfurt, was Kunst im öffentlichen Raum bewirken kann und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert. Diese auf den ersten Blick zu entdecken, ist oft gar nicht so einfach.

Wohl eines der bekanntesten Kärntner Beispiele für Kunst im öffentlichen Raum sind die Bahnhofsfresken von Giselbert Hoke. Sie zeigen, wie Kunst in den 1950er Jahren die Öffentlichkeit erregte. Mittlerweile sind sie ein stolz zur Schau gestellter Kunstschatz.

ORF

Aus dem Jahr 1970 stammt eine Betonskulptur von Franz Schneeweiss, die damals recht kühn und ohne Titel in die Landschaft gestellt wurde. Sie ist noch heute ein markanter Blickfang an der Nordumfahrung von Villach.

ORF

Ganz bewusst nimmt das riesige MAMA von Werner Hofmeister am Portal des Karawankentunnels Bezug auf die drei unterschiedlichen Kulturkreise. „Mama“ hat im Deutschen, Slowenischen und Italienischen die gleiche Bedeutung. Die Kunst will beweisen, dass Sprache vereint.

ORF

Zeit als Freund oder Feind von Kunst

Dies sind nur einige markante Beispiele für Kunst im öffentlichen Raum. In den Ausstellungen im Künstlerhaus und im Haus der Architektur in Klagenfurt wird mehr als 40 Mal Kunst im öffentlichen Raum dokumentiert, wie in einer Art Chronik. Die Schau bildet den Abschluss des gleichnamigen Schwerpunktjahres 2017.

Bis dato wurde mit ihr nicht besonders gut umgegangen, wie das Beispiel der 20 Jahre alten Betonwelle im Hof der der Villacher Berufschule zu sehen ist. Das Objekt ist beinahe nicht mehr wahrnehmbar und wurde teils zweckentfremdet.

ORF

ORF

Ziel: Sinne für Veränderungen schärfen

Ein Aspekt der Ausstellung ist es zu sehen, was passiert, wenn sich Arbeiten über Jahrzehnte im öffentlichen Raum befinden, sagt Ausstellungsmacher Andreas Krištof: „Wie haben sie sich verändert? Wie haben sie die patiniert, wie wird mit ihnen umgegangen? Werden sie überhaupt noch verstanden und wie?“

Auch temporäre Kunstveranstaltungen im öffentlichen Raum werden dokumentiert und diverse Rahmenveranstaltungen sollen die Sinne für Kunst, die uns umgibt, nachhaltig schärfen.

ORF

Die Ausstellung ist bis 24. Februar im Künstlerhaus bzw. im Haus der Architektur in Klagenfurt zu sehen.

