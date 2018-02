16 Alko-Lenker sind Führerschein los

Zum Höhepunkt des Faschings und der Ballsaison gibt es verstärkt Verkehrskontrollen der Polizei. In der Nacht auf Samstag wurden insgesamt 27 Lenker wegen Alkohols am Steuer angezeigt, in 16 Fällen wurden den Lenkern die Führerscheine abgenommen.

Sämtliche Streifen im ganzen Land standen in der Nacht auf Samstag im Einsatz und überprüften die Verkehrsteilnehmer. Insgesamt gab es 27 Übertretungen wegen Alkohols am Steuer, 16 Autofahrer mussten ihren Führerschein abgeben, elf Alkolenker kamen mit einer Anzeige davon.

81 Anzeigen gab es nach dem Kraftfahrgesetz, 60 Mal wurden Autofahrer wegen Nichteinhaltung der Straßenverkehrsordnung angezeigt. Außerdem stellten die Beamten 120 Strafzettel aus.

Klagenfurts Autofahrer laut Polizei „diszipliniert“

In Klagenfurt zeigte man sich mit den Kontrollen zufrieden, es gab lediglich eine Führerscheinabnahme. Laut Polizei würden sich die Autofahrer bis jetzt sehr diszipliniert verhalten.

Genau acht Führerscheinabnahmen gab es in Villach, wo es noch das ganze Wochenende Schwerpunktkontrollen der Polizei geben soll. Für den Umzug in der Draustadt am Samstagnachmittag wurden zusätzliche Kräfte nach Villach bestellt. Die Veranstaltung wird zusätzlich videoüberwacht, die Innenstadt ist für den Verkehr gesperrt.

Lenker unter Drogeneinfluss im Gailtal aufgeflogen

Einen 19 Jahre alten Drogenlenker konnte die Polizei in Kirchbach im Gailtal stoppen. Bei einer Kontrolle fiel den Beamten der Geruch von Cannabiskraut auf. Bei einer Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten 150 Gramm des Suchtmittels unter dem Fahrersitz. Der 19-Jährige wurde angezeigt.

Zu einem schweren Frontalzusammenstoß kam es am Freitagnachmittag auf der Eberndorfer Straße bei St. Kanzian. Vier Personen wurden verletzt, eine davon wurde im Unfallfahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden - mehr dazu in Schwerer Frontalzusammenstoß in St. Kanzian.