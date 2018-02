Onkologen: Immer noch rauchen zuviele

In Kärnten erkranken jedes Jahr rund 3.200 Menschen an Krebs. Anlässlich des Weltkrebstages wurde aber auch darauf hingewiesen, dass in Kärnten mit 30 Prozent so viele junge Menschen rauchen, wie sonst nirgends in der EU.

Spitzenmediziner im Klinikum Klagenfurt sprachen sich am Donnerstag deutlich für das viel diskutierte Rauchverbot in der Gastronomie aus. Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass Zigarettenrauch am häufigsten zu einer Krebserkrankung führt. Die Sterblichkeitsrate bei Krebs habe sich in den vergangenen Jahren merklich an unten setzen lassen, vor allem bei Männern, sagt Wolfgang Eisterer, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Onkologie im Klinikum Klagenfurt.

Er führt das auf neue Behandlungskonzepte zurück. Man gehe weg von der Einstellung, dieselbe Chemotherapie für alle. Man sei dabei, eine passende Therapie für jeden Patienten zu entwickeln. Seit kurzem nimmt das Klinikum Klagenfurt an klinischen Studien teil und sei dadurch international besser vernetzt. Patienten werden ausgewählt und können auf freiwilliger Basis an Studien teilnehmen.

Krankenhäuser kooperieren Das Klinikum arbeitet mit der Medizinischen Universität Wien und dem AKH Wien eng zusammen und kann auf die Expertise der Wiener Spezialisten zurückgreifen. Kärntner Patienten können auch an weiteren klinischen Studien teilnehmen. Eine Absichtserklärung dazu wurde bereits im vergangenen Jahr unterzeichnet.

Medikamente bei Studien kostenlos

Man könne laut Eisterer im Rahmen dieser Studien auch völlig neue Substanzen einsetzten: „Wenn man neue medizinische Produkte habe, seien das in der Regel teure Therapien. Im Rahmen einer Studie werden sie dem Haus aber gratis zur Verfügung gestellt, während der Testphase der Studie. Es laufen weltweit viele Studien mit Immuntherapie, die man mit Chemotherapien gemeinsam oder allein verwendet.“ Besonders bei Lungenkrebs, Harnblasenkrebs, Nierenzellkarzinom und seltenen Formen von Darmkrebs erwarte man sich die größten Erfolge.

Abteilungsübergreifende Behandlung

Das Klinikum würde auch neue Maßstäbe in der operativen Entfernung von Tumoren in Kärnten setzten, sagte Reinhard Mittermair, Vorstand der Chirurgie. Auch komplexe Eingriffe bei Leber-, Magen-, Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs würden nur noch minimal-invasiv durchgeführt. Die Behandlung jedes einzelnen Patienten werde in einem interdisziplinären Team, dem Tumorboard, durch besprochen. Mit dabei sind Spezialisten der Radiologie, Strahlentherapie, Onkologie, Chirurgie und Innerer Medizin. Manche Patienten müssen erst eine Radiochemotherapie bekommen, damit sie überhaupt operiert werden können.

Immer früher erkannt

Die deutlich verbesserten Untersuchungsgeräte würden auch dazu führen, dass Krebs immer früher erkannt werde, sagte Wolfgang Raunik vom Institut für Strahlentherapie, im kommenden Jahr soll ein viertes Bestrahlungsgerät angeschafft werden, um die steigende Zahl der Patienten bestmöglich versorgen zu können.

Ein Appell kam von Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ): Vorsorgeuntersuchungen seien essentiell, denn je früher Krebs erkannt werde, desto eher könne er geheilt werden. Außerdem könnten bestimmte Krebsarten durch ausreichende Bewegung und gesunde Ernährung teilweise vermieden werden, zeigt eine US-Studie.

13 Krebsarten treten um 20 bis 30 Prozent seltener bei körperlich aktiven Menschen auf, darunter Tumoren an Darm, Brust oder Gebärmutterschleimhaut. Dazu müsste man sich an fünf Tagen pro Woche 30 Minuten bewegen und ins Schwitzen kommen. Dadurch wird der Stoffwechseln angeregt, was auch das Immunsystem stärkt. Bewegung und Sport hemmen außerdem entzündliche Prozesse im Körper.

Zweiter Kärntner Krebstag am 3. März

Im Klinikum Klagenfurt findet am 3. März von 9.45 bis 16.00 Uhr der zweite Kärntner Krebstag mit Expertenvorträgen statt. Unter anderem geht es um OP-Methoden bei Bauchspeicheldrüsenkrebs, Vorsorge und Diagnostik bei Hals-, Nasen- und Ohrentumoren, Eierstockkrebs, Immuntherapie, Lymphödeme und auch über das Zurück ins Leben nach einer Krebserkrankung. Es gibt auch eine Podiumsrunde mit Experten, die Fragen aus dem Publikum beantworten.