„Verantwortung Erde“ präsentiert Kandidaten

Am Mittwoch hat die Liste „Verantwortung Erde“ ihre Kandidaten für die Landtagswahl präsentiert. Das junge Team um den Villacher Gemeinderat Sascha Jabali will mit Ideen zu den Themen Nachhaltigkeit und sinnvolle Nutzung der Ressourcen punkten.

Im Galerie Cafe in Klagenfurt präsentierte Sascha Jabali, der die Bewegung vor drei Jahren kurz vor den Gemeinderatswahlen gründete, die Listenersten der Wahlkreise. Das Team um den Spitzenkandidaten Gerald Dobernig ist jung, das Durchschnittsalter beträgt 39 Jahre. 41 Kandidaten treten insgesamt an.

Gegen „zwanghaftes“ Wirtschaftswachstum

„Damit es anfängt aufzuhören“ ist das Motto der Wahlbewegung, die sich gegen ein ständiges Streben nach Wirtschaftswachstum und gegen die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen wendet: „Wir sind angetreten, weil wir in der politischen Diskussion grundlegende Themen vermissen. Themen, von denen wir fest überzeugt sind, dass sie dringend angegangen gehören. Eines davon ist, dass das zwanghafte Wirtschaftswachstumssystem nicht funktioniert.“ Weite Teile der Bevölkerung verlieren stetig, die Armut steige trotz Industrie 4.0 und anderen Errungenschaften, sagte Jabali.

9.000 Stimmen für ein Grundmandat

Daher gelte es in Zukunft bedürfnisorientiert zu leben, da heißt Lebensmittel hier in Kärnten zu produzieren, die Transportwege zu verkürzen und den Verkehr einzudämmen. Mit den 700 gesammelten Unterstützungsunterschriften für das Antreten am 4. März habe man das erste Ziel schon erreicht, so Jabali. Man habe keine Erwartungshaltung an die Wahl, aber das Gefühl, dass alles möglich sei, auch ein Einzug in den Landtag. Man mache die Bewegung oder Arbeit aber nicht davon abhängig. Für ein Grundmandat in Villach, wo sich die Liste die größten Chancen ausrechnet, wären 9.000 Stimmen notwendig.

