Kärnten vor Höhepunkt der Grippewelle

Die nächste Grippewelle hat Kärnten erreicht, der Höhepunkt wird in ein bis zwei Wochen erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es derzeit fast doppelt so viel Erkrankte.

Laut einer aktuellen Statistik der Kärntner Gebietskrankenkasse (GKK) waren mit Anfang Jänner 1.313 Kärntner wegen Grippe oder grippeähnlichen Erkrankungen im Krankenstand. Das sind um 600 Fälle mehr als in der ersten Jännerwoche des Vorjahres. Die Grippewelle sorgte im Jänner für volle Wartezimmer und Ambulanzen - mehr dazu in Grippe: Ansturm auf Ambulanzen.

Weiterer Anstieg der Erkrankungen

Während im letzten Jahr die Erkrankungen Anfang Jänner aber stark rückläufig waren, so steigen sie heuer seit Beginn des Jahres kontinuierlich an. Auch für den Februar werde ein weiterer Anstieg der Erkrankungen erwartet, sagte Christine Reinprecht, Fachärztin der Abteilung für Innere Medizin bei der Kärntner Gebietskrankenkasse. Den Höhepunkt der Grippewelle erwartet Reinprecht in ein bis zwei Wochen.

Um nicht zu erkranken, rät die Fachärztin zur Vorsorge. Generell sei es ratsam, Menschenansammlungen zu meiden. „Zum Beispiel sollte man, wenn möglich, nicht zum Arzt gehen, wenn die Wartesäle voll sind.“