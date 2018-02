Klagenfurt nun wirklich Großstadt

Klagenfurt dürfte nun die 100.000 Einwohner überschritten haben und somit als Großstadt gelten. Vor zwei Jahren wurde dies schon einmal bejubelt, es stellte sich aber als unterschiedliche Zählweise heraus. Nun zählt man 100.316 gemeldete Einwohner.

Der Jubel vor zwei Jahren wurde von Statistikern angezweifelt. Um sich offiziell als Großstadt bezeichnen zu dürfen, müsse nämlich die 90-Tage-Regelung berücksichtigt werden. Das heißt, die Grenze von 100.000 Einwohnern muss erreicht und auch 90 Tage gehalten werden - mehr dazu in Klagenfurt doch - noch - keine Großstadt (kaernten.ORF.at; 14.8.2016). Erst, wer sich mindestens 90 in der Stadt aufhält, wird zur Wohnbevölkerung gezählt. Das sei international so üblich.

Klagenfurt werten Melderegister aus

Die Stadt Klagenfurt jedoch wertet Daten aus dem lokalen Melderegister nach bestimmten Stichtagen wie etwa dem 1. Jänner aus. Vor zwei Jahren wurden in Klagenfurt auch viele Flüchtlinge dazu gezählt, die aber nach der Auswertung weiter zogen. Diesmal dürfte Klagenfurt jedoch den Status Großstadt beibehalten, sagte die Leiterin der Landesstelle für Statistik, Evelin Leiner: „Innerhalb der Frist können ja noch Abmeldungen stattfinden, aber auch Zuzüge. Beides wird noch stattfinden, aber es wird sich die Waage halten.“

Ändern würde sich für Klagenfurt aber nicht viel, denn es gibt seit einer Gesetzesänderung vor zehn Jahren nicht, wie erhofft, mehr Geld vom Bund. Zumindest eines ändert sich aber mit 100.000 Einwohnern für Klagenfurt: Die Stadt wird auf den Landkarten künftig weit größer dargestellt, als bisher.