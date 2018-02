Hotels in Semesterferien gut gebucht

Die Auslastung in den heimischen Skigebieten ist in den Semesterferien gut bis sehr gut. Der Wintereinbruch in der letzten Woche brachte zusätzlich noch kurzfristige Buchungen.

In dieser Woche haben Wien, Niederösterreich und Vorarlberg Ferien, viele fahren nach Kärnten zum Skifahren. Nächste Woche folgen die Bundesländer Kärnten, Tirol und Salzburg und in der dritten Februarwoche sind dann die Oberösterreicher und Steirer dran. Die Bedingungen für Wintersportler sind derzeit in Kärntens Skigebieten durch den Schneefall in der letzten Woche gut. Dementsprechend gut ist auch die Stimmung bei den Touristikern, ergab ein Rundruf des ORF.

Familien buchen langfristiger

Beliebt sei der Skiurlaub in den Semesterferien vor allem bei Familien. Und diese würden früh buchen, sagt Jakob Forstnig vom Tourismusverband Bad Kleinkirchheim: „Familien planen längerfristig. Buchungen für längere Aufenthalte, für fünf bis sieben Nächte, gingen schon vor einigen Monaten ein.“ Für die letzten freien Zimmer würden nun nach den jüngsten Schneefällen Buchungen eingehen. In Bad Kleinkirchheim sei die Buchungslage generell sehr gut, man liege über den Zahlen des Vorjahres.

90 Prozent Auslastung in vielen Skigebieten

Kaum mehr freie Zimmer gibt es auch auf der Turracherhöhe. Elke Basler vom Tourismusverband schätzt die Auslastung auf über 90 Prozent, so werde es auch in der nächsten Woche, der Faschingswoche, weitergehen: „Die Betriebe sind nahezu ausgebucht und vollauf zufrieden.“

Die Gerlitzen ist das Zugpferd der Tourismusregion Ossiacher See, Villach und Faaker See. Geschäftsführer Georg Overs zeigt sich mit der Buchungslage zufrieden, man liege deutlich im Plusbereich im Vergleich zum Vorjahr. Und das sogar in der nächsten Woche, wo ja eigentlich die Einheimischen Ferien haben. Auch am Katschberg sei kaum mehr ein Zimmer frei, sagt der Chef der Tourismusverbands, Stefan Brandlehner: „Die Auslastung liegt bei über 90 Prozent. Vor allem die Vier-Sterne-Hotellerie ist sehr gut gebucht.“

Hoffen auf weiße Ostern

In der Tourismusregion Nassfeld sind die Touristiker hoch zufrieden. Auch der Ausblick auf die nächsten Wochen stimme zuversichtlich, sagt Geschäftsführer Christopher Gruber: „Die Wintersaison ist heuer kurz, das wirkt sich auch positiv auf die Auslastung aus. Ob die Buchungslage auch noch zu Ostern gut sein wird, das entscheidet nur der Herrgott.“