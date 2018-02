Touristische Nutzung für alte Gailtalbahn

Im Dezember 2016 ist der letzte Zug der ÖBB durch das obere Gailtal gefahren. Nun geht es um die künftige Nutzung der Gailtalbahn. Dem Verein Gailtalbahn schwebt eine touristische Nutzung mit Sonderzügen und Draisinen vor. Die Verhandlungen laufen.

Der Handel 2016 lautete, Einstellung der unrentablen Strecke ins Gailtal, dafür Ausbau und Erhalt der Verbindung zwischen Villach und Hermagor. Bis Ende 2017 hätte die Obergailtaler Strecke von den ÖBB an das Land Kärnten übergeben werden sollen. Auf Anfrage von Radio Kärnten hieß es aus dem Büro des Grünen Landesrates Rolf Holub, der Zustand der Strecke werde noch immer von einem Sachverständigen begutachtet, bis Ende März soll aber alles fertig sein.

Fix ist laut Holub auch, dass die der Verein Gailtalbahn die Strecke bedienen werde. Geplant seien Draisinen in Form von Fahrrädern, mit denen auf den Schienen entlanggefahren werden kann. Andreas Mühlsteiger vom Verein Gailtalbahn sagte dazu, man könne pro Tag immer in eine Richtung fahre, anfangs von Kötschach nach Jenig. Man habe sich Bahnen im Burgenland und in NÖ angesehen, dort sind zwischen 20 und 60 Draisinen pro Tag unterwegs.

Verein schweben auch echte Züge vor

Urlauber auf dem Gleis radeln zu lassen ist nur mit Genehmigung nach dem Veranstaltungsgesetz möglich. Doch der Verein will mehr, nämlich echte Züge. Dazu braucht man eine schwieriger zu bekommende eisenbahnrechtliche Genehmigung. Man müsse dieses Verfahren abwarten, dann könne man jederzeit einen Sonderzug mieten und nach Kötschach fahren, so Mühlsteiger.

Geld von Land und Crowdfunding

Ideen habe man einige, was mit der Bahnstrecke zu machen sei. Man ist auf der Suche nach dem nötigen Geld, so Mühlsteiger. Vom Land sei ein Teil der Finanzierung in Aussicht gestellt worden, nun wolle man über Crowdfunding weiteres Geld einsammeln. Die Vereinsmitglieder hoffen, dass noch heuer Leben auf das alte Bahngleis im oberen Gailtal kommt. Zumindest ein Probebetrieb sollte 2018 möglich sein.

