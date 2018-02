Acht Kreative teilen sich ein Geschäft

Acht kleine Kunsthandwerker haben sich in St. Veit zusammengeschlossen und teilen sich ein Geschäftslokal. Umsatz, Mietkosten und Verkaufsdienste werden aufgeteilt. Jeder verkauft die Produkte der Partner mit.

Das Geschäftsleben von Alfred Krainer veränderte sich in den vergangenen Jahren wesentlich. Früher fertigte der Drechsler Stiegenaufgänge und Balkone, heute formt er vor allem aus Zirbenholz Brotkästen, Pfeffermühlen und Kugelschreiber: „Wir sind in Richtung Kunsthandwerk gegangen, weil die Produkte, die wir vorher erzeugt haben, immer weniger geworden sind. Heute werden Holzhäuser gebaut und die Stiegen sind aus Metall.“

Für einen allein zu teuer

Er suchte und fand ein Geschäftslokal auf dem St. Veiter Hauptplatz. Für ihn alleine wäre es zu groß und zu teuer, daher zogen mit ihm weitere Kunsthandwerker aus der Region ein. Melanie Gaggl näht neue Kleider aus getragenen Sachen und nennt das Upcycling-Mode. Die Kunden finden hier viele Einzelstücke aus natürlichen Materialien.

Jeder der acht Kreativen verkauft auf eigene Rechnung. Miete und Betriebskosten werden aufgeteilt, ebenso die Verkaufsdienste im Geschäft, so Krainer: „Es gibt einen Dienstplan, wir haben von Mittwoch bis Samstag offen. Es muss jeder zwei Tage im Monat hier sein, das ist machbar. So kann man in der eigenen Werkstatt arbeiten und hat trotzdem einen Platz, wo die Waren verkauft werden.“

„Angestellter rechnet sich nicht“

Imkerin Michaela Kohlbacher-Schneider ist mit Wachs- und Honigprodukten vertreten. Wenn sie Dienst im Geschäft hat, verkauft sie auch die Waren der Kollegen und die wiederum an anderen Tagen jene der Imkerin: „Im Sommer bin ich 60 bis 80 Stunden bei den Bienen, da könnte ich nicht auch noch ein eigenes Geschäft führen. Produzieren soll man auch noch etwas, da bräuchte ich einen Angestellten und das rechnet sich nicht.“

Wenn Arthur Sommer mit seinen Diensten dran ist, nimmt er seine Werkstatt gerne mit in das Geschäft. Besucher können ihm und den anderen Kunsthandwerkern hier immer wieder über die Schulter schauen. Ein Beispiel für regionale Zusammenarbeit, die nebenbei auch die St. Veiter Innenstadt belebt.

Die acht Kreativen von „Kunst und Werk“