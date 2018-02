Wieder Lawine auf dem Nassfeld

Im Bereich einer gesperrten Zufahrtspiste zu einem Hotel auf dem Nassfeld ist am Sonntagnachmittag eine Lawine abgegangen. Es wird noch sondiert, es wurde aber niemand verschüttet. Trotz hoher Lawinengefahr werden Sperren missachtet.

Zwei Spaziergängerinnen, die zuvor auf dem gesperrten Weg gesehen wurden, gelangten heil zu einer Hütte. Zunächst war befürchtet worden, die beiden wären unter der Lawine verschüttet worden. Heribert Patterer von der Alpinpolizei sagte gegenüber dem ORF, es habe sich an der Auernig-Nordwestfanke eine riesige Schneebrettlawine gelöst und den Skiweg vom Gasthof Plattner zu ehemaligen Grenze auf mindestens 150 bis 200 Meter verlegt.

Es seien trotz Sperre wegen Lawinengefahr Spaziergängen von Zeugen gesichtet worden. „Deshalb musste man die Suchaktion starten. Der Plattnerweg und der Lawinenkegel unterhalb wurden durchsucht, es hat keine Hinweise auf Verschüttete ergeben.“

Über Lawinenkegel gestiegen

Die Polizei fand die beiden Spaziergänger auf einer Alm, sie waren tatsächlich auf dem Weg unterwegs. Andere Spaziergänger seine von oben heruntergekommen und über den Lawinenkegel drübergestiegen, so Patterer. Im Gebiet herrscht Lawinenstufe vier, bei geringer Zusatzbelastung können Lawinen ausgelöst werden. Für Montag wird die Stufe 3 ausgerufen.

Erst am Freitag kam ein Mann in einem anderen Bereich auf dem Nassfeld ums Leben - mehr dazu in Ein Lawinentoter am Nassfeld.

