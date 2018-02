17-Jähriger soll Tankstelle überfallen haben

Ein 17-Jähriger ist als mutmaßlicher Räuber ausgeforscht worden. Er soll am Samstagabend versucht haben, eine Klagenfurter Tankstelle zu überfallen. Kurz nach dem Raubversuch wurde er in einem Lokal festgenommen.

Am Samstag gegen 21.55 Uhr betrat ein vorerst unbekannter Mann aus Klagenfurt den Verkaufsraum einer Tankstelle in Klagenfurt und täuschte den Kauf einer Flasche Mineralwasser vor. Nachdem die 39-jährige Angestellte die Kassenlade öffnete, holte der unbekannte Mann eine Schreckschusspistole hervor, bedrohte damit die Angestellte und forderte die Herausgabe des Bargeldes.

Heftige Gegenwehr der Angestellten

Die Angestellte schrie sogleich lautstark um Hilfe und wehrte sich heftig. Im Zuge dieser Auseinandersetzung löste sich ein Schuss aus der Schreckschusspistole. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin ohne Beute aus der Tankstelle. Bei der Auseinandersetzung erlitt die Angestellte leichte Verletzungen.

Polizei/FB

Es wurde sofort eine Alarmfahndung ausgelöst. Auf Grund eines Hinweises konnte der Verdächtige, ein 17-jähriger Klagenfurter, in einem Lokal in Klagenfurt festgenommen werden. Er wird nach Abschluss der Erhebungen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert werden. Motiv des Lehrlings soll Geldmangel sein.