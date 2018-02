Großbrand bei Ausflugsgasthof Marhube

In der Nacht auf Sonntag ist ein Wirtschaftsgebäude mit Gasträumen neben dem bekannten Ausflugsgasthof Marhube bei der Talabfahrt des Goldecks abgebrannt. Das eigentliche Gasthaus konnte vor den Flammen geschützt werden.

Gegen 22.00 Uhr wurden die Feuerwehren des Abschnittes Spittal-Lurnfeld zu dem Großbrand gerufen. Auf einer Anhöhe über dem Ort Unterhaus liegt das Traditionsgasthaus Marhube, dessen Wirtschaftsgebäude aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten war.

BFKdo Spittal

Das Gebäude war zu einer Gaststätte „Pizzastadl“ umgebaut, die Flammen waren nach Informationen des Bezirksfeuerwehrkommandos weithin sichtbar.

Das Gebäude brannte komplett ab Video: Privat

Zu wenig Löschwasser

Vom Einsatzleiter wurde bereits bei der Anfahrt zum Brandobjekt Alarmstufe 3 ausgelöst, weil erkennbar gewesen sei, dass auf der Anhöhe nicht ausreichend Löschwasser zur Verfügung stehen und die Bergstraße für die Einsatzfahrzeuge nur mit Schneeketten befahrbar sein würde. Somit waren insgesamt sieben Feuerwehren (Baldramsdorf, Spittal/Drau, Lendorf, Hühnersberg, St.Peter-Spittal, Möllbrücke und Pusarnitz) mit rund 150 Feuerwehrleuten im Einsatz.

BFKdo Spittal

Das unmittelbar neben dem brennenden Gebäude stehende Wohn- und Gasthaus wurde vor den Flammen geschützt, Wasser dazu gab es in einem nahen Fischteich. Zusätzlich wurde mit mehreren Tanklöschfahrzeugen ein Pendelverkehr zwischen dem Brandort in 760 Meter Seehöhe und den Hydranten in der Ortschaft Unterhaus eingerichtet. Nach rund zwei Stunden war der Brand laut Feuerwehrkommando unter Kontrolle.