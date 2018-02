St. Andrä: Eine Tote bei Verkehrsunfall

In der Nähe St. Andrä ist es Freitagmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 73 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Wolfsberg kam dabei ums Leben.

Die 73 Jährige war als Beifahrerin in einem Fahrzeug unterwegs, dessen 42 Jahre alte Lenkerin bei der Schneefahrbahn auf der Packer Bundesstraße (B70) ins Schleudern geriet. In weiterer Folge geriet der Pkw auf die linke Fahrspur und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Sattelkraftfahrzeug mit Sattelanhänger.

Jede Hilfe kam zu spät

Bei dem Zusammenprall erlitt die 73 Jahre alte Beifahrerin aus Wolfsberg tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht. Der Lenker des Sattelkraftfahrzeuges, ein 61-jähriger Mann aus Graz, erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in das LKH Wolfsberg gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt ein Sachverständiger beauftragt und eine Obduktion angeordnet. Während der Bergung der Fahrzeuge war die Packer Bundesstraße für den gesamten Verkehr gesperrt.