Randalierender Cannabiszüchter festgenommen

Wegen eines randalierenden Bewohners musste die Villacher Polizei Donnerstagnacht zu einem Wohnhaus ausrücken. In der Wohnung des 33-Jährigen fanden die Beamten eine Cannabis-Indoorplantage, der Mann wurde verhaftet.

Der 33-Jährige hatte am Abend begonnen im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses zu randalieren, die Bewohner alarmierten die Polizei. Die Polizisten fanden den Mann in seiner Wohnung vor. Er blutete an einer Hand stark und gab an, eine Glasscheibe eingeschlagen zu haben. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzung.

Nur eine Stunde später wurde die Polizei erneut alarmiert, da der 33-Jährige weiter randalierte. Weil sich der Mann sehr aggressiv verhielt und sich auch nicht beruhigen ließ, wurde er nach mehreren Abmahnungen festgenommen. In einem Zimmer der Wohnung fanden die Polizisten eine Cannabis-Indooranlage mit zwei Zelten und 28 Cannabispflanzen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 33-jährige bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Drogendealer-Paar angezeigt

Geschnappt wurden von der Polizei auch zwei Drogendealer in Klagenfurt. Einem 20-jährige Mann und einer 23-jährige Frau konnte der Verkauf von rund einem halben Kilo Heroin nachgewiesen werden. Dieses wurde an zumindest 15 Abnehmer verkauft. Beide zeigten sich geständig und wurden angezeigt, auch die Abnehmer werden angezeigt.