EC KAC trennt sich von Stefan Espeland

Der norwegische Abwehrspieler Stefan Espeland, der sein Heimatland in den kommenden Wochen bei den Olympischen Spielen vertreten wird, läuft zukünftig nicht mehr für die Rotjacken auf. Der EC-KAC machte per 31. Januar von der Ausstiegsklausel Gebrauch.

Stefan Espeland wird den EC-KAC noch vor seinem Einsatz bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea verlassen. Der Verein machte von einer vertraglichen Vereinbarung mit dem 28 Jahre alten Norweger Gebrauch. Für die Rotjacken bestritt der Ende Dezember verpflichtete Verteidiger insgesamt zwölf EBEL-Einsätze, dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists bei einer Plus/Minus-Bilanz von minus acht.

Kalt: »Benötigen andere Elemente im Spiel“

Mit Stefan Espeland habe man laut Dieter Kalt, dem Head of Hockey Operations beim EC KAC, kurzfristig auf die damalige Personalsituation reagieren und einen europäischen Spieler testen können. „Er hat sich bei uns sehr schnell und reibungslos eingefügt und hatte die Möglichkeit, sich in zwölf Spielen für weitere Aufgaben zu empfehlen. Wir haben uns nunmehr aber dazu entschieden, dass wir in unserem Spiel andere Elemente benötigen“, so Kalt. Der EC-KAC bedankte sich bei Stefan Espeland für sein Engagement und wünscht ihm viel Glück für seine weitere Laufbahn.