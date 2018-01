Trickdiebe plünderten Trafik-Tresor

Zwei bisher unbekannte Täter haben am Dienstag am hellichten Tag 1.000 Euro aus einer Trafik in Wolfsberg gestohlen. Die Angestellte wurde abgelenkt. Die Polizei veröffentlichte Fotos aus der Überwachungskamera.

Die beiden unbekannten Täter betraten gegen 15.35 Uhr die Trafik in Wolfsberg. Einer der beiden Männer lenkte die 25 Jahre alte Angestellte, die alleine in der Trafik war, ab, in dem er mehrere Fragen über verschiedenste Zeitschriften stellte. In der Zwischenzeit schlich sich der zweite Täter in den Hinterraum der Trafik.

Sparbuch wurde weggeworfen

Aus dem Standtresor, der nicht versperrt war, stahl der Mann daraufhin gezielt ein Kuvert, in dem 1.000 Euro Bargeld und ein Sparbuch waren. Das Sparbuch wurde später auf der Straße gefunden. Ein Passant hatte es entdeckt und zur Polizei gebracht.

LPD Kärnten

Der Polizei geben die Trickdiebe Rätsel auf. Sie hat zwei Fotos von den Tätern aus der Überwachungskamera veröffentlicht, um Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen. Der eine Täter, der die Angestellte ablenkte, war schlank und hatte dunkle Haare. Er trug Jeans, eine schwarze Steppjacke und ein gelbes T-Shirt mit einem schwarzen Querbalken auf Brusthöhe.

Der zweite Täter war mittelgroß, hatte dunkel rasierte Haare, einen Oberlippenbart und trug ein schwarze Jacke, ein blitzblaues Hemd und eine schwarze Baseballkappe.