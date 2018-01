Polizei ermittelt nach Brand in Rotlichtlokal

In einem Villacher Rotlichtlokal hat es Montagnacht gebrannt. Alle Mitarbeiter und Gäste konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, drei Stunden kämpften die Feuerwehren gegen die Flammen. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

Der Brand brach gegen 23.00 Uhr im ersten Stock des Innenstadt-Gebäudes in der Nikolaigasse aus. Augenzeugen sahen die Flammen und alarmierten die Feuerwehr. Beim Ausbruch des Brandes befanden sich noch Mitarbeiter und Gäste im Gebäude, sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. „Als wir eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern, ein Zimmer war in Vollbrand“, sagte Einsatzleiter Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach. Durch die große Rauch- und Hitzeentwicklung sei ein schwieriger Einsatz gewesen.

Zahlreiche Glutnester

Der gesamte Einsatz musste mit schwerem Atemschutz durchgeführt werden. Insgesamt standen vier Feuerwehren mit 15 Fahrzeugen im Einsatz. In mühevoller Kleinarbeit mussten in weiterer Folge zahlreiche Glutnester in Zwischendecken und Hohlräumen bekämpft und ausgeräumt werden. Erst nach rund drei Stunden konnten die Einsatzkräfte abrücken.

Ermittlungen „in alle Richtungen“

Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf, dazu wurde das Rotlichtlokal für die Spurensicherung von der Polizei vorübergehend gesperrt. Laut dem Leiter der Brandermittler des Landeskriminalamtes Kärnten, Werner Mohorko, wird noch in alle Richtung ermittelt.

