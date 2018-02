Der Verleger der „nicht zu retten“ ist

Kleinverlage haben es nicht nur in Kärnten nicht leicht. Winfried Gindls Verlag Sisyphus gibt es trotz aller Widrigkeiten seit 20 Jahren. „Ich bin nicht zu retten, denn ich rette Bücher“, sagt Gindl von sich selbst.

Dass der gebürtige Lavanttaler vor mehr als 30 Jahren eine Literaturzeitschrift gleichen Namens machte oder überhaupt Verleger wurde, war ein Zufall oder vielleicht auch nicht, sagt Winfried Gindl: „Eigentlich wollte ich ja aussteigen und wusste nicht, was ich tun sollte, was mir sinnvoll erscheint. Ich habe etwas gesucht, das ich mit gutem Gewissen machen konnte.“

Privat

Gindl wollte nicht in die Politik

Es ging Gindl darum, etwas Gescheites zu tun, das jemandem auch etwas bringt und mit dem man selbst auch über die Runden kommen kann. Also stellte sich die Frage was bleibt übrig? Eine Arbeit bei der er nicht mitbestimmen kann, was geschieht, war für Gindl nicht denkbar, in die Politik wollte er auch nicht: „Da schien die Literatur so ein Trick der geht, wir hatten ja keine Ahnung. Man schreibt ein Buch, das wird verkauft und man braucht sich nicht mit dem herumschlagen. Das hat aber nicht funktioniert, so entstand das Zeitschriftenprojekt.“

„Ich bin nicht zu retten, denn ich rette Bücher“, das ist seit 20 Jahren für Gindl eine Sisyphusarbeit. Es ist auch kein Zufall, dass auch sein Verlag auch den Namen des Königs aus der griechischen Sage trägt, der zur Strafe für sein Austricksen des Todes immer wieder einen Stein Berg hinaufrollen musste, nur damit er dann wieder hinunterrollte und das ganze Spiel wieder von vorne anfing.

Bald folgte Ernüchterung

Noch heute schwärmt Winfried Gindl von den Texten in der ersten Nummer der Zeitschrift Sisyphus, eine Bestandsaufnahme der experimentellen Literatur in Österreich. Es geht bei dem 1962 in Klein St. Paul Geborenen immer um die absolute Begeisterung für Literatur. Dafür war und ist er bereit, viel zu tun. Die Zeitschrift selbst in Wiener Beisln zu verkaufen war kein Problem, das wurde in den Anfangsjahren alles gemacht. Das Fazit war jedoch relativ bald ernüchternd: „Wir haben unsere Sache gemacht und wenn sie nicht zur Kenntnis genommen wird, müssen wir das zur Kenntnis nehmen.“

Pixabay

Also wurden aus den Zeitschriften vor rund 20 Jahren langsam Bücher. Immer noch mit einem sehr hohen Anspruch und weit weg vom Mainstream. Gut muss der Text sein, auf bekannte Kriterien will sich Winfried Gindl dabei bewusst nicht festlegen: „Das kommt vom Lesen, jeder der liest, kennt das. Wenn man sich selbst einlässt und sich nicht vorgeben lässt, warum er was wann gut finden muss, ist das eine Bereicherung. Wenn da ein zündender Satz in einem Manuskript ist, dann ist es auszugsweise gut.“

Prägnante und vergnügliche Rezensionen

Ein absolut begeisterter Leser ist auch Helmuth Schönauer. Seit 1982 verfasste der Bibliothekar rund 5.000 Rezensionen statt der Buchbeschreibungen, die Teil seiner Arbeit gewesen wären. Diese Buchbesprechungen ließ er über Rundbriefe Interessierten zukommen. Beim Sisyphus Verlag erscheinen sie jetzt gesammelt in fünf Bänden. Die Vorworte stammen von bekannten Schriftstellern wie Franzobel.

Winfried Gindl: „Seine Rezensionen sind alle gleich, sie sind alle rund eine Manuskriptseite lang. Damit wird es eine bestimmte Art von Textsorte, die es nur bei ihm gibt. Sie sind prägnant und eigenwillig.“ Damit entstand, wie der Schriftsteller Karl-Markus Gauß betonte, eine subjektive Literaturgeschichte der Gegenwart entstanden, und eine äußerst vergnügliche noch dazu.

Viel Begeisterung im kleinen Verlag

Textbegeisterung und Lesebegeisterung stecken hinter dem Verlagsprogramm von Sisyphus. Engelbert Obernosterer ist einer der vielen Autorinnen und Autoren, deren Bücher in den letzten 20 Jahren beim Sisyphus Verlag in Klagenfurt erschienen. Dass auch der Arbeiterdichter Alphons Petzold dabei war, zeigt, wie breit gefächert das Programm ist. Zu den Büchern an die sich der Verleger am liebsten erinnert, gehört der Thriller „Mensch“ von Kurt Leutgeb. Dort geht es um einen großen Schwarzgeldbetrug, als der Euro in der EU eingeführt wurde. Das Buch erschien Zeitgleich mit der Euro-Einführung, das sei auch so aktionistisch geplant gewesen, so Gindl. Das sei dennoch eines großartigen Werke gewesen, die ignoriert wurden, so Gindl.

Wenig Geld für Werbung übrig

Wahrgenommen zu werden ist gerade für kleine Verlage immer wieder ein großes Problem. Weder das Geld noch die Arbeitszeit reichen, um gezielt viel Werbung für Bücher zu machen. Trotzdem macht Winfried Gindl weiter. Auch in diesem Frühjahr erscheinen wieder fünf Bücher: Ein Gedichtband von Jonathan Perry, eine Erzählung von Sebastian Vogt, ein eigenwilliger Roman des slowenischen Schriftstellers Brane Mozetic, in dem sich ein in die Jahre gekommener Übersetzer mit einer Schwäche für Jünglinge eine Auszeit nimmt und zu einem Treffen mit Berufskollegen fährt, das ganz anders endet als er sich das vorstellte.

Der aus Finnland stammende Autor Simon Kottas analysiert die Armut heute. „Good luck - Good bye. vom kommen und überleben. ein tagebuch aus der willkommenskultur“ schrieb El Awadalla über ihre Arbeit als Flüchtlingshelferin, sagt Gindl. Da sei man hautnah dran, es sei spannend und interessant, man sollte es lesen, um sich auszukennen.

Die schönsten nie publizierten Texte

Im Laufe der Jahre stapeln sich in einem Verlag mit einem guten Ruf aber auch die Manuskripte, die aus verschiedensten Gründen nicht zu einem Buch wurden. Winfried Gindl beschreitet auch hier einen ungewöhnlichen Weg um wieder einmal Texte vor dem Vergessen zu retten, er druckt Erzählungsbände, in dem drei Texte großartig seien und sieben nicht. Oder ein Roman, in dem 40 Seiten wunderbar seien und der Rest nicht.

„Über Jahre sammelt sich so etwas zusammen und so entstand das Bedürfnis, die großartigsten dieser Texte in einer Zeitschrift zu publizieren.“ „Supertexte“ heißt die Literaturzeitschrift. Ob eine zweite Nummer erscheinen wird, steht derzeit noch nicht fest. Sätze wie „Ich mag Wechselgeld. Es gibt mir das schöne Gefühl, etwas zurückzubekommen. Bisschen was zumindest“ von Chilli Tomasson könnten dann nie gelesen werden.

Link: