Drogendealer auf frischer Tat ertappt

Die Polizei Klagenfurt hat einen Drogenhändler „in flagranti“ beim Verkauf von Drogen erwischt. Der 21-Jährige wurde inhaftiert, nach seinen rund 17 „Kunden“ wird noch gefahndet.

Der Drogenhändler, ein gebürtiger Sudanese, wurde von Suchtexperten der Stadtpolizei und Beamten der Spezialeinheit Cobra auf frischer Tat bei einem Suchtgiftverkauf festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung in der Klagenfurter Wohnung des 21-Jährigen wurden laut Polizei zahlreiche Mobiltelefone, Suchtgiftutensilien sowie 1.300 Euro Bargeld, Erlös aus dem Suchtgifthandel, sichergestellt werden.

Über 10.000 Euro „Gewinn“

Bei den weiteren Ermittlungen wurde dem 21-Jährigen der Verkauf von rund 340 Gramm Kokain nachgewiesen. Das Suchtgift verkaufte der 21-Jährige in Klagenfurt an mehrere Abnehmer, der Erlös betrug rund 13.000 Euro, hieß es von der Polizei. Der Mann ist laut Polizei teilweise geständig, er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Die Ermittlungen ergaben, dass der Dealer 17 Abnehmer mit Kokain versorgt haben dürfte, bisher konnten laut Polizei Klagenfurt erst sechs Kunden ausgeforscht werden, die Ermittlungen laufen.

Erste letzte Woche konnte die Polizei Klagenfurt zwei Drogendealer, 24 und 29 Jahre alt, schnappen. Der 24-Jährige soll in den letzten drei Jahren Heroin im Wert von 120.000 Euro verkauft haben. Geschnappt wurde der Mann durch seine Internetkontakte - mehr dazu in Heroin-Dealer tappte in Internetfalle.