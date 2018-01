Skifahrerin von Liftbügel k. o. geschlagen

Eine 39-jährige Skifahrerin ist auf der Gerlitzen von einem Liftbügel am Kopf getroffen worden. Die Frau war kurzfristig bewusstlos. Der Liftwart vermutet, dass ein anderer Skifahrer den betreffenden Bügel zu spät losgelassen hat.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 11.30 Uhr im Gipfelbereich der Neugarten-Bergstation. Die 39-Jährige war mit ihren beiden Kleinkindern unterwegs. Als sie den Durchlass der Holzrampe verließ, wurde sie von einem noch ausgezogenen Schlepplift-Bügel unterhalb des Helmes auf der Stirn getroffen. Sie kam zu Sturz und war kurzfristig bewusstlos.

Liftwart: Unbekannter hat Bügel nicht losgelassen

Bei der Befragung durch die Polizei gab der Liftwart an, auf dem Überwachungsmonitor einen ausgezogenen Bügel auf der Rampe gesehen zu haben. Er habe daraufhin sofort den Not-Stopp betätigt. Der Bügel wurde eingezogen, der Lift fuhr zu diesem Zeitpunkt mit einer Geschwindigkeit von drei Meter pro Sekunde.

Erklärbar sei der Unfall, so der Liftwart gegenüber der Polizei, nur dadurch, dass ein Skifahrer seinen Bügel beim Ausstieg nicht vor der ersten Sicherheitsstange losgelassen sondern weiter in der Hand behalten habe. Der betreffende Bügel traf die Frau am Kopf.

Verletzte ins LKH geflogen

Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Pistenrettung versorgt. Dann flog der Rettungshubschrauber „Alpin 1“ die Verletzte ins LKH Villach.