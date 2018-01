„Er tätowierte mir die Nummer A 26.958“

Die aus der Slowakei stammende Ärztin Eva Umlauf hat als zweijähriges Mädchen wie durch ein Wunder das KZ Auschwitz überlebt. Sie las am Sonntag anlässlich der Befreiung des KZ vor 73 Jahren aus ihrem Erinnerungsbuch.

Im großen Saal des Künstlerhauses hätte man eine Stecknadel fallen hören können, als Eva Umlauf aus ihrem Erinnerungsbuch las: „Wir standen in einer langen Reihe vor dem Mann, der uns die Nummer auf den Arm tätowierte. Und ich hielt dich fest. Auf den anderen Arm tätowierte er mir dann die Nummer A 26.958.“

Lesung als Audio-File:

Er existiere fort, der Ungeist nationalsozialistischer und nationalistischer Prägung. Er trete auch heute ungeniert zu Tage und mache Angst, so Umlauf: "Was jetzt passiert, nicht nur in Österreich, in ganz Europa und auch in Amerika, praktisch auf der ganzen Welt, könnte diese ganzen Bedenken schon bringen (Anm. der Redaktion: gemeint ist: „rechtfertigen“).

73 Jahre Auschwitz: Niemals vergessen

Vor 73 Jahren befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz und die unsagbare Bestialität des Dritten Reiches wurde der Welt offenbar. 2005 machte die UNO diesen Tag zu Gedenktag und seit sechs Jahren gedenkt auch die Stadt Klagenfurt alljährlich dieses Ereignisses. Das Offizielle Klagenfurt, Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Kultur, engagierte Bürger versammelten sich, um den Gedenktag zu begehen. Niemals vergessen, was Menschen anderen Menschen angetan haben und antun war die Losung dieses Tages.

„Menschenverachtende Politik bekämpfen“

In Österreich und ganz Europa sei nationalistisches Säbelrassen zu hören. Es gelte, menschenverachtende Politik wo auch immer zu bekämpfen, betonte Peter Gstettner von Memorial Kärnten Koroska. „Es gilt, Stellung gegen die zu beziehen, die heute wieder neue Grenzen ziehen und die völkischen Parolen des nationalismus predigen, die den Rassismus und den Antisemitismus wieder hoffähig machen.“

Grundttenor dieses Tages: Jeder Tag solle ein Gedenktag sein, damit menschenverachtendes Gedankengut in unserer Gesellschaft keinen Nährboden findet.