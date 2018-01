Nachtsperren auf der A2-Südautobahn

Die ASFINAG hat am Sonntag mehrere Nachtsperren entlang der Südautobahn A2 angekündigt. Seit Herbst 2017 werden insgesamt neun Tunnel zwischen Klagenfurt und der Pack auf den technisch letzten Stand gebracht.

Von 30. Jänner bis 1. Februar sowie von 4. bis 6. Februar wird die Tunnelkette Griffen (Donnersberg, Haberberg und Kollmann) zwischen 20.00 und 5.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Gräberntunnel wird in der Nacht auf den 30. Jänner gesperrt.

Mehr Sicherheit in der Tunnelkette Griffen

Der Donnersberg, der Haberberg und der Kollmanntunnel gehören zur Tunnelkette Griffen. In zwei der drei Tunnelröhren wird gerade die Sicherheitstechnik auf den neuesten Stand gebracht. Erneuert werden neben den Fahrbahnen unter anderem der Tunnelanstrich, die Lüftungsanlagen, die Beleuchtung vor dem Tunnelportal. Auch die Video-, Funk- und Notrufanlagen sowie die Brandmeldesysteme und die gesamte Tunnelsteuerung werden ausgetauscht.

ORF

Die Hälfte der Arbeiten sind laut ASFINAG bereits erledigt. Ob die neu eingebaute Sicherheitstechnik auch funktioniert, wird in den kommenden zwei Wochen während der Nachtsperren überprüft. Spätestens Ende Juni entsprechen der Kollmann- und der Haberbergtunnel dem europaweit höchsten Sicherheitsstandard, so die ASFINAG. Der Kollmanntunnel bekommt zusätzlich „Tunnelohren“ - ein Sicherheitssystem, mit dem akustisch überwacht werden kann, was im Tunnel passiert.

Im Donnersbergtunnel dauern die Sanierungsarbeiten noch etwas länger. Zusätzliche Fluchtwege werden errichtet und der Tunnel erhält eine neue Lüftungsanlage. Die erste Phase der Sanierung des Donnersbergtunnels läuft bis Ende Juni, die zweite Röhre wird ab Mitte September 2018 in Angriff genommen.

85 Millionen Euro werden investiert

Die Südautobahn im Abschnitt Klagenfurt - Pack wird derzeit neuesten Sicherheitsstandards entsprechend ausgebaut und adaptiert, die Kosten belaufen sich auf 85 Millionen Euro. Bis Anfang Juli sollen Haberberg- und Kollmanntunnel fertiggestellt werden.