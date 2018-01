„Falsches“ Blaulicht am Auto montiert

Das Auto eines 27 Jahre alten Bauarbeiters ist am Samstag in Obervellach einer Zivilstreife aufgefallen. Es hatte am Kühlergrill zwei Blaulichter montiert. Nun ermittelt die Polizei, ob der Mann damit als falsche Zivilstreife aufgetreten ist.

Der 27-Jährige verwendete das Blaulicht am Samstag ausgerechnet in dem Moment, als er im Ortsgebiet von Obervellach auf eine „echte“ Technikzivilstreife der Landesverkehrsabteilung traf. Die Polizisten hielten den Bauarbeiter aus Spittal/Drau an. Die Blaulichter samt Schalteinrichtung wurden sichergestellt.

Polizei

„Nur aus Spaß“

Um sich zu rechtfertigen gab der Mann an, das Blaulicht „nur aus Spaß“ an seinem Fahrzeug verbaut zu haben. Er wird im Zuge eines Verwaltungsstrafverfahrens der Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau angezeigt. Zudem gibt es weitere Ermittlungen.

Polizei

„Amtsanmaßung“ wäre strafbar

Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Fahrzeug bei sogenannten Anhaltungen durch eine falsche Polizeizivilstreife bereits in Erscheinung trat. Ein solches Verhalten würde dann den gerichtlich strafbaren Tatbestand der Amtsanmaßung erfüllen.