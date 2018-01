„Danke, James“ oder Heiß auf Weißensee-Eis

In der Gemeinde Weißensee findet dieser Tage die holländische Elf-Städte-Tour statt. 6.000 Eislaufbegeisterte sind zum 30. Mal unterwegs. Die Bergwelt für sich entdeckt haben die Niederländer bei einer Actionszene von „James Bond“.

Wie kommt es, dass die doch eher flaches Terrain gewohnten Niederländer ausgerechnet die Kärntner Bergwelt für sich entdeckt haben? Die Antwort darauf hat mit dem Klima zu tun - und mit James Bond. 1909 fand die erste Elf-Städte-Tour auf zugefrorenen Kanälen in Friesland statt, die 200 Kilometer lange Königsdisziplin führte die Teilnehmer durch die namensgebenden elf Städte. Mangels kalter Winter konnte dieser Klassiker allerdings nur 15 Mal am Original-Schauplatz durchgeführt werden.

James Bond als Geburtshelfer der Elf-Städte-Tour

Unerwartete Hilfe bei der Suche nach einem alternativen Austragungsort kam in den 1980er-Jahren schließlich aus der Film-Branche. Begeistert von den Actionszenen in „Der Hauch des Todes“ mit Bond-Darsteller Timothy Dalton am zugefrorenen Weißensee sondierten die Niederländer die Lage den Kärntner See mit Eisgarantie - und wetzten bald darauf die Kufen. Heute verzeichnen die Touristiker in den 14 Tagen der Bewerbe rund 30.000 holländische Nächtigungen, die Wertschöpfung wird mit vier Millionen Euro angegeben.

APA/STEFAN VALTHE

Neben dem materiellen Wert der Veranstaltung profitiert die Region aber auch vom Werbewert: Ist die Elf-Städte-Tour hierzulande außerhalb der Weißensee-Grenzen ein Randereignis, so ist sie in den Niederlanden ein Massenphänomen. Die Profis des holländischen Volkssports vollbringen ja auch Spitzenleistungen: Durchschnittsgeschwindigkeiten von 40 km/h und Spitzengeschwindigkeiten von 60 km/h sind keine Seltenheit. 5:11:01 lautet die Weltrekordzeit über 200 Kilometer, aufgestellt im Jahr 2000 - natürlich am Weißensee.

Spektakel mit tausenden Teilnehmern

Noch bis 3. Februar läuft das Spektakel, bei dem der 12,5 Kilometer lange Kurs auf dem See so schnell wie möglich bewältigt werden muss. Und zwar sehr oft: Zehn Bewerbe stehen auf dem Plan, Volks- und Profiläufe über 100 und 200 Kilometer ebenso, wie die österreichischen Marathonmeisterschaften im Eisschnelllauf.

ORF

Allein zu einem der Volksläufe haben sich 1.200 Starter angemeldet, in Anbetracht der zwei Wochen dauernden See-Festspiele sprechen die Veranstalter von der größten Eissportveranstaltung der Welt. „Das Wetter ist perfekt, das Eis bestens präpariert. Und in der kommenden Woche ist die Region rund um den Weißensee komplett ausgebucht“, sagt Christopher Puntigam von der Weißensee Information.

Neben den Sportbewerben steppt aber auch abseits der Eisfläche der beschlittschuhte Bär am Weißensee. So gibt es im Festzelt fast jeden Abend Programm - an gleich mehreren Tagen findet der „Blarenball“ statt, also der „Ball der Blasen“, die die Füße so mancher Sportler nach einem langen Tag zieren. Kein Wunder, bei den Distanzen.